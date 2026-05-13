HOME SPORTS NETTING

Hasil Thailand Open 2026: Anthony Ginting Tersingkir Setelah Dihajar Shi Yu Qi!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |12:57 WIB
Anthony Ginting disingkirkan Shi Yu Qi di 32 besar Thailand Open 2026. (Foto: X/@INABadminton)
PEBULU tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, tumbang di babak 32 besar Thailand Open 2026. Anthony Ginting kalah dari jagoan China, Shi Yu Qi.

Pertandingan itu berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand pada Rabu (13/5/2026) siang WIB. Anthony Ginting tumbang dalam dua game langsung dengan skor 12-21 dan 17-21.

Anthony Ginting rontok di 32 besar Thailand Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Jalannya Pertandingan

Anthony Ginting langsung digempur habis Shi Yu Qi sejak awal game pertama. Permainan tunggal putra China itu membuat Anthony Ginting keteteran dan kehilangan banyak poin.

Pada jeda interval game pertama, Shi Yu Qi unggul dengan skor telak 11-6. Selepas rehat, Anthony Ginting mencoba mengejar dengan bermain lebih agresif.

Namun, upaya pebulu tangkis asal Cimahi, Jawa Barat, itu tak dapat menyamakan kedudukan. Shi Yu Qi pun mengunci kemenangan game pertama dengan skor 21-12.

Berlanjut pada game kedua, Anthony Ginting bermain lebih ofensif untuk mencuri keunggulan. Serangan cepat dan pukulan menyilang berhasil merepotkan Shi Yu Qi.

 

