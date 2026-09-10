Tertinggal dari Veda Ega Pratama di Klasemen Moto3, Hakim Danish Diminta Bangkit di Misano

KUALA LUMPUR - Pembalap asal Malaysia, Hakim Danish, tertinggal dari pembalap asal Indonesia, Veda Ega Pratama pada klasemen sementara Moto3 2026. Hakim Danish diminta untuk segera tampil ke performa terbaiknya.

1. Tertinggal dari Veda Ega

Diketahui, pembalap Tim AEON Credit-MT Helmets-MSI itu berada di peringkat 8 klasemen sementara dengan koleksi 90 poin. Ia tertinggal 7 poin dari Veda Ega Pratama yang berada di urutan 7.

Pembalap CFMOTO Viel Aspar Team, Maximo Quiles, memimpin klasemen sementara Moto3 2026 dengan 256 poin. Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) berada di posisi kedua dengan 159 poin dan pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP, David Almansa, berada di posisi 3 dengan 154 poin.

Hakim Danish. (Foto: Instagram/hakimdanish_13)

2. Diminta Segera Bangkit

Moto3 2026 selanjutnya akan bergulir di San Marino pada akhir pekan ini. Ini kali pertama Hakim Danish balapan di sirkuit Misano tersebut. Karena itu, Hakim Danish diminta bisa segera cepat beradaptasi dengan Sirkuit Misano.

"Saya yakin balapan di Misano akan sangat kompetitif dan Hakim Danish perlu terus menemukan ritmenya sejak FP1 karena sirkuit ini memiliki kombinasi tikungan cepat dan lambat," kata mantan pembalap Malaysia, Zulfahmi Khairuddin, melansir Berita Harian, Kamis (10/9/2026).

Ia yakin semua pembalap Eropa, termasuk mantan pembalap Red Bull Rookies Cup, sudah mengetahui seluk-beluk sirkuit Misano. Sementara bagi Hakim Danish, ini kali pertama baginya adu cepat di sirkuit tersebut.

“Ini adalah kali pertama Hakim Danish balapan di Misano dan dia perlu beradaptasi dengan cepat terhadap kondisi lintasan,” kata Zulfahmi.