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Penyebab Marlando Sihombing Percaya Diri Tampil Impresif di Kejurnas PB POBSI

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |06:54 WIB
Penyebab Marlando Sihombing Percaya Diri Tampil Impresif di Kejurnas PB POBSI
Marlando Sihombing siap tampil habis-habisan di Kejurnas POBSI 2026. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
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ATLET biliar asal Sumatera Utara, Marlando Sihombing, menegaskan siap unjuk kualitas di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI). Kejurnas itu berlangsung di lantai 4 iNews Tower, Jakarta Pusat, pada 5-11 September 2026.

Kejurnas PB POBSI kali ini diikuti atlet dari 28 provinsi di Indonesia. Tercatat ada 189 atlet yang unjuk kualitas di ajang dengan total hadiah Rp100 juta tersebut.

1. Persaingan Makin Ketat

Marlando Sihombing saat turun di Kejurnas PB POBSI 2025. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
Marlando Sihombing saat turun di Kejurnas PB POBSI 2025. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Marlando Sihombing mengatakan persaingan di Kejurnas kali ini berjalan sangat ketat. Namun, ia sangat percaya diri meraih hasil maksimal di ajang tahunan tersebut.

"Untuk di Kejurnas ini, persiapan Sumatera Utara sudah kami persiapkan dengan matang jauh-jauh hari sebelum Kejurnas. Kami melakukan pemusatan latihan di Medan jelang turun di ajang ini," kata Marlando Sihombing kepada Okezone, Sabtu (5/9/2026).

"Ini merupakan Kejurnas untuk lompatan prestasi Sumatera Utara. Untuk target, kami harus meraih juara umum di Kejurnas kali ini, "tambah Marlando.

Ia mengaku dibebani target juara di kejurnas kali ini. Namun, ia tidak merasa menjadi beban malah ingin membuktikan bisa mencapai target yang sudah ditetapkan.

"Bagi kami itu menjadi semangat dan motivasi. Tidak menjadikan itu sebagai beban," ucap Marlando

 

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