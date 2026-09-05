Pebiliar Riau Antusias Ikuti Kejurnas PB POBSI, Targetkan Medali

JAKARTA - Atlet asal Riau, Albert Januarta, antusias menyambut Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Pengurus Besar Persatuan Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI). Ia pun melakukan persiapan dengan baik agar bisa berprestasi dalam ajang ini.

1. Antusias Ikuti Kejurnas POBSI

Kejurnas PB POBSI berlangsung di lantai 4 iNews Tower, Jakarta, pada 5-11 September 2026. Kejurnas PB POBSI kali ini diikuti 28 provinsi.

Tercatat ada 189 atlet yang akan unjuk kualitas dalam kejurnas tersebut. Kejurnas PB POBSI memperebutkan total hadiah mencapai Rp 100 juta.

Atlet asal Riau Albert Januarta di Kejurnas POBSI 2026 (Andri Bagus)

Albert Januarta mengatakan, tampil di Kejurnas POBSI menjadi pengalaman baru baginya. Dia akan memaksimalkan kesempatan tampil dalam ajang tersebut untuk mengembangkan permainannya.

"Sebenarnya ini pertama kali saya ikut Kejurnas ya, walaupun sudah berjalan berapa tahun. Tapi, ini pertama kali," kata Albert.

"Ya, senanglah bisa ikut di sini terus juga pertama kali. Semoga berjalan dengan lancar dan junjung sportivitas," tuturnya.