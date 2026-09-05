Siap Tempur, Danijel Loncar Antusias Jalani Debut Bersama Persib Bandung

BANDUNG – Pemain anyar Persib Bandung, Danijel Loncar, dipastikan siap melakoni debut kompetitifnya saat menghadapi PSM Makassar pada pekan perdana Super League 2026-2027. Pertandingan pembuka bagi sang juara bertahan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, pada Minggu 6 September 2026.

Pemain berusia tersebut mengaku sudah tidak sabar merasakan atmosfer pertandingan bersama Maung Bandung -julukan Persib. Salah satu hal yang paling dinantikan Loncar adalah tampil di hadapan Bobotoh -suporter Persib.

“Saya sangat antusias, terutama saat melihat begitu banyak pendukung dan betapa besar dukungan yang fans berikan. Saya juga tidak sabar menunggu di pekan depan untuk melihat mereka di stadion, dan kita bisa merayakannya bersama-sama,” kata Loncar dilansir dari laman resmi I.League, Sabtu (5/9/2026).

1. Adaptasi Cepat dan Skuad Berkualitas

Loncar juga mengetahui besarnya dukungan suporter terhadap Persib sebelum memutuskan menerima tawaran bergabung. Dis terlebih dahulu berkomunikasi dengan Luka Menalo dan Balsa Sekulic yang menjadi pemain asal Eropa lainnya di skuad Persib musim ini.

Danijel Loncar (Foto: Instagram/@dloncar22)

“Saya berbicara dengan para pelatih, juga dengan Luka dan Balsa, mereka menceritakan segalanya kepada saya, bahwa semuanya berada di tingkat tinggi, seperti di Eropa. Bagi saya, ini adalah keputusan yang mudah untuk datang ke sini secepat mungkin,” ungkap Loncar.

Kehadiran Loncar di Persib diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan tim besutan Igor Tolic. Pemain Kroasia itu juga memiliki target besar bersama Persib yang akan menghadapi empat kompetisi pada musim 2026-2027.