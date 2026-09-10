Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Banjir Bandang di Nagoya Ganggu Persiapan Timnas Basket Indonesia Jelang Asian Games

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |09:30 WIB
Banjir Bandang di Nagoya Ganggu Persiapan Timnas Basket Indonesia Jelang Asian Games
Persiapan Timnas Basket Indonesia terganggu cuaca ekstrem di Nagoya jelang Asian Games 2026 (Foto: Instagram/@perbasi.ina)
A
A
A

JAKARTA – Cuaca ekstrem yang melanda Nagoya, Jepang, jelang Asian Games 2026 turut berdampak pada persiapan Timnas Basket Indonesia. Apalagi, badai dan banjir bandang memaksa pemerintah setempat menghentikan sementara berbagai aktivitas, termasuk latihan atlet yang telah tiba di lokasi.

Imbasnya, Timnas Basket Indonesia tak bisa berlatih pada Rabu 9 September, meski akan bertanding menghadapi Timnas Basket Jepang pada Kamis (10/9/2026) sore WIB. Hal ini tentu jadi kerugian tersendiri.

1. Force Majeure

Timnas Basket Indonesia. (Foto: Instagram/official_timnasbasket)

Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut kondisi tersebut sebagai bencana alam atau force majeure. Situasi itu tidak hanya berdampak terhadap kontingen Indonesia, tetapi juga masyarakat setempat.

"Semenjak tadi malam memang ada situasi besar di Nagoya dalam bentuk badai, sehingga terjadi banjir,” kata Todotua di Wisma Serbaguna GBK, Senayan, Jakarta, Rabu 9 September 2026.

“Pemerintah Provinsi Nagoya sudah mengeluarkan peringatan untuk menghentikan semua kegiatan yang ada di Nagoya," imbuh pria berkacamata itu.

2. Koordinasi

Di tengah situasi tersebut, CdM terus berkoordinasi dengan manajer tim basket Indonesia yang berada di Nagoya. Koordinasi dilakukan untuk mencari alternatif lokasi latihan yang memungkinkan digunakan oleh para pemain.

"Saat ini kami dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk mencarikan tempat latihan, setidaknya untuk pemanasan. Kami terus mendukung sekaligus memonitor perkembangan situasi," ungkap Todotua.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/43/3241168/pelatih_timnas_voli_putra_indonesia_reidel_toiran_membidik_raihan_medali_di_asian_games_2026-rLUA_large.jpg
Ingin Pecah Telur, Timnas Voli Putra Indonesia Bidik Raihan Medali di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/43/3241150/prabowo_lepas_kontingen_indonesia_ke_asian_games_2026-edok_large.jpg
Bonus Rp3 Miliar Bakal Diberikan ke Atlet Indonesia Peraih Emas Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/43/3241144/atlet_panjat_tebing_indonesia_bertolak_ke_china-QFRq_large.jpg
Persiapan Akhir Asian Games 2026, 5 Atlet Panjat Tebing Bertolak ke China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/43/3241131/atlet_panjat_tebing_putri_indonesia_desak_made_rita_kusuma_dewi-rLvS_large.jpg
Panjat Tebing Indonesia Target 3 Medali di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/43/3241123/menpora_erick_thohir-8z73_large.jpg
Menpora Erick Thohir Tegaskan Pelatnas Kini Punya Spesifikasi, Tak Lagi Asal Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/43/3241085/prabowo_lepas_kontingen_indonesia_ke_asian_games_2026-mw97_large.jpg
Lepas 432 Atlet ke Asian Games 2026, Prabowo Ingin Lagu Indonesia Raya Berkumandang
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement