Bonus Rp3 Miliar Bakal Diberikan ke Atlet Indonesia Peraih Emas Asian Games 2026

Bonus Rp3 Miliar Bakal Diberikan ke Atlet Indonesia Peraih Emas Asian Games 2026 (Okezone/Binti Mufarida)

JAKARTA - Bonus Rp3 miliar menanti bagi mereka yang berhasil meraih medali emas pada ajang Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bonus tersebut.

1. Bonus Rp3 Miliar

"Saya diberi laporan oleh Pak Erick, "Pak, untuk Sea Games medali emas dapat Rp1 miliar ya". Tapi ini Asian Games, medali emas Rp3 miliar," kata Prabowo saat melepas Kontingen Indonesia menuju Asian Games ke-20 Aichi-Nagoya 2026 di Istana Negara Jakarta, dikutip Kamis (10/9/2026).

Prabowo mengatakan penghargaan tersebut tidak hanya diberikan kepada atlet peraih medali emas. Atlet yang meraih medali perak dan perunggu juga akan mendapatkan perhatian pemerintah, termasuk dalam hal percepatan karier.

"Dan tanya semua pemimpin olahraga ya yang kemarin apa itu medali perak, medali perunggu pun karier-kariernya kita semua percepat," ujarnya.

Prabowo lepas kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 (Binti Mufarida)

Menurut Prabowo, pemerintah tidak boleh pelit memberikan penghormatan kepada atlet maupun pihak-pihak yang telah memberikan prestasi bagi Indonesia.

"Kita jangan pelit, ya kan? Kalau baik kita memberi penghormatan," kata Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyemangati 432 atlet Indonesia yang akan berlaga di Asian Games 2026. Ia menyebut para atlet tersebut membawa nama 287 juta rakyat Indonesia.