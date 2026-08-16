Kisah Hendra Setiawan, Peraih 4 Gelar Ganda Putra BWF World Championships

JAKARTA - Legenda bulutangkis Indonesia, Hendra Setiawan, menjadi pemain sektor ganda putra dengan raihan gelar juara terbanyak di BWF World Championships. Ia total meraih 4 gelar juara dunia dengan 2 pasangan berbeda.

1. 4 Gelar Juara

Hendra Setiawan pertama kali meraih gelar juara BWF World Championship pada 2007. Saat itu, Hendra berpasangan dengan Markis Kido. Melansir laman PB Djarum, Minggu (16/8/2026), Hendra/Kido mengalahkan pasangan Korea Selatan Lee Yong Dae/Chung Jae Sung di partai puncak yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia.

Hendra kemudian kembali meraih gelar juara BWF World Championships bersama Mohammad Ahsan. Bahkan, pasangan itu bisa meraih 3 gelar juara BWF World Championships.

Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan foto aldhi

Gelar pertama diraih pada 2013, yang saat itu digelar di Guangzhou, China. Pasangan tersebut membungkam ganda dari Denmark Mathias Boe/Carsten Mogensen pada babak final.

Pada 2015, bertanding di Istora Senayan Jakarta, Hendra/Ahsan menaklukkan ganda asal China Liu Xiaolong/Qiu Zihan dalam dua gim. Ini merupakan gelar BWF World Championships kedua bagi Hendra/Ahsan.

Gelar ketiga Ahsan/Hendra diraih di Bassel, Swiss pada tahun 2019. Ini perjuangan terpanjang Hendra/Ahsan sepanjang babak final dalam perebutan gelar juara. Hendra/Ahsan harus bertanding selama tiga gim untuk menjinakkan ganda asal Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.