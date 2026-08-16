JAKARTA - Legenda bulutangkis Indonesia, Hendra Setiawan, menjadi pemain sektor ganda putra dengan raihan gelar juara terbanyak di BWF World Championships. Ia total meraih 4 gelar juara dunia dengan 2 pasangan berbeda.
Hendra Setiawan pertama kali meraih gelar juara BWF World Championship pada 2007. Saat itu, Hendra berpasangan dengan Markis Kido. Melansir laman PB Djarum, Minggu (16/8/2026), Hendra/Kido mengalahkan pasangan Korea Selatan Lee Yong Dae/Chung Jae Sung di partai puncak yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia.
Hendra kemudian kembali meraih gelar juara BWF World Championships bersama Mohammad Ahsan. Bahkan, pasangan itu bisa meraih 3 gelar juara BWF World Championships.
Gelar pertama diraih pada 2013, yang saat itu digelar di Guangzhou, China. Pasangan tersebut membungkam ganda dari Denmark Mathias Boe/Carsten Mogensen pada babak final.
Pada 2015, bertanding di Istora Senayan Jakarta, Hendra/Ahsan menaklukkan ganda asal China Liu Xiaolong/Qiu Zihan dalam dua gim. Ini merupakan gelar BWF World Championships kedua bagi Hendra/Ahsan.
Gelar ketiga Ahsan/Hendra diraih di Bassel, Swiss pada tahun 2019. Ini perjuangan terpanjang Hendra/Ahsan sepanjang babak final dalam perebutan gelar juara. Hendra/Ahsan harus bertanding selama tiga gim untuk menjinakkan ganda asal Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.