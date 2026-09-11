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HOME SPORTS MOTOGP

Fermin Aldeguer dan Alex Marquez Kompak Naik Meja Operasi, Cedera Jadi Masalah Serius

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |00:02 WIB
Fermin Aldeguer dan Alex Marquez Kompak Naik Meja Operasi, Cedera Jadi Masalah Serius
Fermin Aldeguer dan Alex Marquez Kompak Naik Meja Operasi, Cedera Jadi Masalah Serius (Dok MotoGP)
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JAKARTA - Pembalap Gresini Ducati MotoGP, Fermin Aldeguer dan Alex Marquez kompak bakal naik meja operasi. Cedera yang didera keduanya mengharuskan penanganan lebih lanjut. 

1. Alex Marquez Jalani Operasi

Pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP, Alex Marquez menderita beberapa patah tulang dalam kecelakaan mengerikan saat MotoGP Spanyol 2026 pada bulan Mei. Cederanya ini membuatnya absen hingga pertengahan Juni 2026.

Meskipun Alex Marquez telah kembali balapan dengan meraih dua podium sprint dan tiga finis lima besar dari empat grand prix terakhir, ia mengakui bahunya masih bermasalah. 

Ia dijadwalkan menjalani operasi pada Desember untuk mengangkat logam yang dipasang di bahunya.

"Pada bulan Desember saya akan mengangkat plat tersebut, dan semuanya akan, secara teori, di atas kertas, siap dan bugar untuk musim berikutnya," katanya jelang MotoGP San Marino, melansir Crash, Jumat (10/9/2026). 

"Tapi sampai akhir (musim-red), saya harus bertahan dengan masalah yang saya alami," ucapnya.

Marquez menambahkan balapan ganda Misano dan Red Bull Ring akan menjadi ujian selanjutnya untuk kebugaran fisiknya. Setelah itu ia akan lebih memahami pemulihannya.

"Ini akan menjadi ujian pertama saya untuk menjalani balapan berturut-turut, di sini dan di Austria," katanya.

"(Ini adalah-red) sirkuit dengan banyak titik pengereman yang akan sulit bagi bahu saya. Jadi, setelah ini kita akan melihat realitas saya dengan lebih baik, atau bagaimana saya dapat menghadapi akhir musim," tuturnya. 

 

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