Hary Tanoesoedibjo Buka Kejurnas PB POBSI, 189 Atlet dari 28 Provinsi Siap Unjuk Gigi

JAKARTA - Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Pengurus Besar Persatuan Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) resmi dimulai di iNews Tower, lantai 4, Jakarta Pusat, sejak 5-11 September 2026. Hal itu ditandai break shot yang dilakukan Ketua Umum (Ketum) PB POBSI Hary Tanoesoedibjo.

1. Kejurnas POBSI

Kejurnas PB POBSI kali ini diikuti 28 provinsi. Total terdapat 189 atlet yang akan unjuk kualitas dalam ajang dengan total hadiah Rp 100 juta tersebut.

Hary Tanoesoedibjo mengatakan, PB POBSI terus memberikan wadah untuk atlet dapat terus mengasah kemampuan. Kejurnas menjadi agenda tahunan untuk melihat perkembangan para atlet dari berbagai provinsi.

"Ya harapannya prestasinya bisa lebih baik ya, mainnya bisa lebih bagus. Karena selama kepengurusan POBSI ini di bawah saya, kami banyak menyelenggarakan turnamen," kata Hary Tanoesoedibjo usai membuka Kejurnas PB POBSI, Sabtu (5/9/2026).

Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo buka kejurnas POBSI (Aziz Indra)

"Bukan hanya daerah, tapi nasional praktis setiap tahun. Untuk Kejurnas hanya waktu Covid tahun 2020 waktu itu memang tidak kita selenggarakan. Bahkan kejuaraan dunia pun kami selenggarakan. Kejuaraan Indonesia Open pun yang terbuka seluruh dunia, kami selenggarakan," tuturnya.

Menurutnya, PB POBSI akan terus berupaya melahirkan atlet potensial yang nantikan akan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Jadi, diharapkan para atlet memaksimalkan kejurnas ini sebagai wadah meningkatkan level permainan.

"Jadi, harapannya pasti semua ini arahnya bagaimana biliar bisa lebih baik untuk Indonesia dan bisa menciptakan atlet-atlet yang memiliki prestasi dunia," ujarnya.