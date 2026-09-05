Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hary Tanoesoedibjo Buka Kejurnas PB POBSI, 189 Atlet dari 28 Provinsi Siap Unjuk Gigi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |15:27 WIB
Hary Tanoesoedibjo Buka Kejurnas PB POBSI, 189 Atlet dari 28 Provinsi Siap Unjuk Gigi
Hary Tanoesoedibjo Buka Kejurnas PB POBSI, 189 Atlet dari 28 Provinsi Siap Unjuk Gigi (Okezone/Aziz Indra)
A
A
A

JAKARTA - Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Pengurus Besar Persatuan Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) resmi dimulai di iNews Tower, lantai 4, Jakarta Pusat, sejak 5-11 September 2026. Hal itu ditandai break shot yang dilakukan Ketua Umum (Ketum) PB POBSI Hary Tanoesoedibjo.

1. Kejurnas POBSI

Kejurnas PB POBSI kali ini diikuti 28 provinsi. Total terdapat 189 atlet yang akan unjuk kualitas dalam ajang dengan total hadiah Rp 100 juta tersebut.

Hary Tanoesoedibjo mengatakan, PB POBSI terus memberikan wadah untuk atlet dapat terus mengasah kemampuan. Kejurnas menjadi agenda tahunan untuk melihat perkembangan para atlet dari berbagai provinsi.

"Ya harapannya prestasinya bisa lebih baik ya, mainnya bisa lebih bagus. Karena selama kepengurusan POBSI ini di bawah saya, kami banyak menyelenggarakan turnamen," kata Hary Tanoesoedibjo usai membuka Kejurnas PB POBSI, Sabtu (5/9/2026).

Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo buka kejurnas POBSI (Aziz Indra)
Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo buka kejurnas POBSI (Aziz Indra)

"Bukan hanya daerah, tapi nasional praktis setiap tahun. Untuk Kejurnas hanya waktu Covid tahun 2020 waktu itu memang tidak kita selenggarakan. Bahkan kejuaraan dunia pun kami selenggarakan. Kejuaraan Indonesia Open pun yang terbuka seluruh dunia, kami selenggarakan," tuturnya.

Menurutnya, PB POBSI akan terus berupaya melahirkan atlet potensial yang nantikan akan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Jadi, diharapkan para atlet memaksimalkan kejurnas ini sebagai wadah meningkatkan level permainan.

"Jadi, harapannya pasti semua ini arahnya bagaimana biliar bisa lebih baik untuk Indonesia dan bisa menciptakan atlet-atlet yang memiliki prestasi dunia," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/08/43/3234998/kepengurusan_baru_pengprov_sumut_2026_2030_diharapkan_bisa_mengangkat_prestasi_ke_jenjang_yang_lebih_tinggi-5pDs_large.jpg
Lantik Pengprov POBSI Sumut 2026-2030, Syafril Nasution: Semoga Bisa ke Jenjang yang Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/08/43/3234997/pengprov_pobsi_sumut_2026_2030_yang_dipimpin_hm_hidayat_batubara_resmi_dilantik-YLCZ_large.jpg
Pengprov POBSI Sumut 2026-2030 Resmi Dilantik, Diharap Bawa Prestasi di Kejurnas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/43/3231746/pb_pobsi_resmi_menggelar_kejuaraan_bertajuk_labewa_open_cue_sport_nusantara_2026_chapter_1_di_surakarta-st3q_large.jpeg
Diikuti 128 Atlet, Kejuaraan Labewa Open Cue Sport Nusantara 2026 Chapter 1 Resmi Digelar di Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/43/3230520/pb_pobsi_resmi_lantik_pengprov_bali-aegV_large.jpg
PB POBSI Resmi Lantik Pengprov Bali, Fokus Perkuat Fondasi Organisasi Daerah demi PON 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/43/3228292/sekjen_pb_pobsi_achmad_fadil_nasution-8xQU_large.jpg
Apresiasi Atlet Biliar Indonesia Tembus Semifinal IIO 2026, Sekjen POBSI Bidik Juara Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/43/3228281/atlet_biliar_filipina_carlo_biado_juara_indonesia_international_open_2026-wUqI_large.jpg
Kata-Kata Pebiliar Carlo Biado Usai Juarai Indonesia International Open 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement