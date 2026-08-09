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Pengprov POBSI Sumut 2026-2030 Resmi Dilantik, Diharap Bawa Prestasi di Kejurnas

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 09 Agustus 2026 |01:15 WIB
Pengprov POBSI Sumut 2026-2030 Resmi Dilantik, Diharap Bawa Prestasi di Kejurnas
Pengprov POBSI Sumut 2026-2030 yang dipimpin HM Hidayat Batubara resmi dilantik (Foto: PB POBSI)
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MEDAN – PB POBSI resmi melantik Pengurus Provinsi Sumatra Utara (Pengprov Sumut) 2026-2030, Sabtu 8 Agustus. Pelantikan tersebut dipimpin oleh Ketua Harian PB POBSI, Syafril Nasution, yang mewakili Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo.

HM Hidayat Batubara dipercaya sebagai Ketua Umum Pengprov POBSI Sumut periode 2026-2030. Prosesi pelantikan, ditandai dengan penyerahan bendera pataka, sebagai simbol dimulainya kepengurusan baru.

1. Torehkan Prestasi

Pelantikan Pengprov POBSI Sumut 2026-2030 (Foto: PB POBSI)
Pelantikan Pengprov POBSI Sumut 2026-2030 (Foto: PB POBSI)

Dalam sambutannya, Syafril menyampaikan salam dari Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo untuk jajaran pengurus baru Pengprov Sumut 2026-2030. Ia berharap, kepengurusan baru bisa menorehkan banyak prestasi.

"Berharap pengurus POBSI Sumatera Utara yang dilantik ini bisa membawa biliar Sumatera Utara kepada, untuk jenjang lebih baik," kata Syafril, dikutip Minggu (9/8/2026).

Syafril pun berkata, Sumut merupakan provinsi yang banyak melahirkan atlet biliar di tingkat nasional. Tidak heran provinsi tersebut duduk di peringkat ketiga pada Kejurnas POBSI 2025.

"Nah, sehingga mungkin dengan tadi rencana Pak Hidayat, dan saya melihat pengurus yang begitu komplet, saya yakin ini bisa menjadi peringkat pertama di Kejurnas nanti," pungkasnya.

 

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