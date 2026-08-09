Lantik Pengprov POBSI Sumut 2026-2030, Syafril Nasution: Semoga Bisa ke Jenjang yang Lebih Baik

Kepengurusan baru Pengprov Sumut 2026-2030 diharapkan bisa mengangkat prestasi ke jenjang yang lebih tinggi (Foto: PB POBSI)

MEDAN – Ketua Harian PB POBSI, Syafril Nasution, menyematkan harapan kepada Pengprov POBSI Sumut periode 2026-2030 yang baru dilantik. Ia yakin di tangan kepengurusan baru, olahraga biliar di provinsi tersebut bisa naik ke jenjang yang lebih baik.

Pelantikan dilakukan Syafril Nasution mewakili Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo di Hotel Adimulia, Medan, Sabtu 8 Agustus 2026. Prosesi ditandai dengan penyerahan bendera pataka kepada HM Hidayat Batubara selaku Ketua Umum, sebagai simbol dimulainya kepengurusan baru.

Dalam kepengurusan tersebut, HM Hidayat didampingi Ir H Ucok Afriansyah Rambe MM sebagai Ketua Harian. Posisi Sekretaris Umum dipercayakan kepada Meidi Budhiparama, sedangkan Bendahara dijabat Alya Haya Anjany Lubis.

1. Jenjang Lebih Tinggi

Pelantikan Pengprov POBSI Sumut 2026-2030 (Foto: PB POBSI)

Syafril Nasution berharap kepengurusan baru POBSI Sumut mampu membawa prestasi biliar daerahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Menurutnya, provinsi tersebut memiliki potensi besar setelah pada Kejurnas sebelumnya mampu meraih tiga medali emas dan tiga perak serta menempati peringkat ketiga.

“Harapannya pengurus POBSI Sumatera Utara yang dilantik ini bisa membawa Sumatera Utara kepada jenjang yang lebih baik,” kata Syafril, Minggu (9/8/2026).

Syafril juga menyambut positif rencana POBSI Sumut untuk mendorong penyelenggaraan event internasional di provinsi. Menurutnya, daerah ini memiliki sejumlah fasilitas pendukung yang memadai, termasuk hotel dan akses penerbangan internasional.

Selain itu, Syafril menilai kepengurusan baru POBSI Sumut memiliki struktur yang cukup lengkap, termasuk bidang usaha. Hal tersebut sejalan dengan visi PB POBSI yang ingin menjadikan olahraga sebagai sebuah industri.

“Olahraga itu harus menjadi industri. Tidak mungkin olahraga terus seperti ini dan hanya bertumpu kepada pemerintah. Olahraga harus bisa berjalan dan menjadi industri,” tegasnya.

2. Karakter Kuat

Sementara itu, Kadispora Sumut M Mahfullah Daulay yang mewakili Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan biliar merupakan olahraga yang memiliki karakter kuat. Ia berharap kepengurusan POBSI Sumut 2026-2030 menjadi momentum pembenahan, penguatan organisasi dan peningkatan prestasi.

Mahfullah juga meminta POBSI Sumut terus bersinergi dengan Pemprov Sumut dan KONI Sumut dalam menyusun program pembinaan. Apalagi, mereka akan menghadapi PON XXII 2028 NTB-NTT.

“Kami berharap POBSI Sumatera Utara dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan KONI Sumatera Utara untuk meningkatkan prestasi dan perolehan medali, khususnya dalam persiapan menghadapi PON 2028 NTB-NTT,” kata Mahfullah.