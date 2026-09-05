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Hary Tanoesoedibjo Sebut Kejurnas POBSI Bisa Lahirkan Pemain Dunia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |16:24 WIB
Hary Tanoesoedibjo Sebut Kejurnas POBSI Bisa Lahirkan Pemain Dunia
Hary Tanoesoedibjo Sebut Kejurnas POBSI Bisa Lahirkan Pemain Dunia (Aziz Indra)
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JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Persatuan Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Hary Tanoesoedibjo, berpesan kepada para atlet untuk mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya dalam kejuaraan nasional (kejurnas) biliar 2026. Kejurnas PB POBSI 2026 berlangsung di iNews Tower, lantai 4, Jakarta Pusat, sejak 5-11 September 2026.

1. Kejurnas POBSI Cetak Bibit Pemain Dunia

Kejurnas PB POBSI kali ini diikuti 28 provinsi. Tercatat ada 189 atlet yang akan unjuk kualitas dalam ajang dengan total hadiah Rp 100 juta tersebut.

Hary Tanoesoedibjo mengatakan, para atlet harus menampilkan performa terbaiknya setelah melakukan berbagai persiapan di tingkat provinsi. Menurutnya, kejurnas merupakan sebagai upaya regenerasi atlet biliar Indonesia.

Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo buka kejurnas POBSI (Aziz Indra)
Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo buka kejurnas POBSI (Aziz Indra)

"Bermainlah semaksimal mungkin, karena Kejurnas ini sangat penting bagi kami juga merupakan satu catatan prestasi yang bisa jadi bibit-bibit pemain dunia," kata Hary Tanoesoedibjo usai membuka Kejurnas POBSI 2026, Sabtu (5/9/2026).

Dia mengatakan atlet-atlet potensial pasti akan dipantau PB POBSI dalam kejurnas ini. Nantinya, para atlet akan didorong untuk mewakili Indonesia dalam berbagai internasional.

"Kalau nanti ada ajang kejuaraan dunia, jadi bisa kami ikut sertakan. Jadi supaya mereka memberikan yang terbaik permainannya," ujarnya.

 

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