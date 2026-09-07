Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Dampak Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau, Timnas Basket Indonesia Terpaksa Berangkat ke Asian Games 2026 dari Surabaya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |11:39 WIB
Dampak Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau, Timnas Basket Indonesia Terpaksa Berangkat ke Asian Games 2026 dari Surabaya
Timnas Basket Indonesia siap hadapi Asian Games 2026. (Foto: Instagram/official_timnasbasket)
A
A
A

JAKARTA – Dampak letusan Gunung Anak Krakatau yang melumpuhkan aktivitas penerbangan di Jakarta memaksa Timnas Basket Putra 5x5 Indonesia mengubah total rencana perjalanan mereka menuju ajang Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Penutupan darurat Bandara Soekarno-Hatta serta Bandara Halim Perdanakusuma membuat skuad Garuda harus memutar otak agar bisa tetap terbang ke Jepang demi mengamankan target prestasi.

Sebanyak 12 pemain andalan bersama jajaran ofisial pelatih langsung diberangkatkan menggunakan jalur darat melalui bus menuju Surabaya untuk mencari alternatif rute penerbangan keluar negeri. Perubahan mendadak ini tentu menguji mental serta ketahanan fisik para atlet sebelum mereka menghadapi persaingan ketat di level Asia.

1. Rincian Jadwal Baru

"Dini hari tadi atas koordinasi Perbasi dan Tim CdM. Tim 5x5 Putra Indonesia melakukan perjalan darat dengan Bus ke Surabaya sekarang sedang makan pagi di Salatiga. Mohon doa agar kondisi alam baik dan tim dapat terbang jam 19:15 ke Singapura via Juanda dengan Singapore Airlines dan pukul 01:20 tanggal 8 September ke Nagoya," terang Managing Director Badan Tim Nasional DPP PERBASI Jeremy Imanuel Santoso (7/9/2026).

Sementara itu Plt Manajer Timnas Basket 5on5 Putra Indonesia Ahmad Nuradin mengatakan ntuk saat ini seluruh anggota tim dan staf berada dalam kondisi aman dan sehat. Dia pun meminta doa dan dukungan agar Timnas Basket Putra Indonesia dapat meraih hasil maksimal.

Timnas basket Indonesia vs Singapura (official_timnasbasket)
Timnas basket Indonesia vs Singapura (official_timnasbasket)

"Sehubungan dengan keadaan kahar (force majeure) akibat meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mengakibatkan penutupan operasional seluruh bandara di Jakarta (Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma), bersama ini kami menyampaikan penyesuaian rute dan jadwal penerbangan rombongan Tim Nasional Basket Putra 5x5 Indonesia," kata Ahmad Nuradin.

"Kami mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat serta memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar perjalanan Timnas Basket 5x5 Putra menuju Aichi-Nagoya berjalan lancar dan aman," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/40/3240463/putri_kw_bertekad_menyumbang_medali_bagi_kontingen_indonesia_di_asian_games_2026-0ebA_large.jpg
Putri KW Bertekad Sumbang Medali untuk Kontingen Indonesia di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/36/3240339/derrick_michael_xzavierro-Rg81_large.jpg
Derrick Michael Dapat Restu Perkuat Timnas Basket Indonesia di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/36/3240337/marques_bolden-AKqz_large.jpg
Marques Bolden Absen Bela Timnas Basket Indonesia di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/40/3240265/alwi_farhan-fKZ0_large.jpg
Alwi Farhan Debut Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Siap Beri Kejutan Raih Medali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/43/3240188/timnas_voli_indonesia-qksi_large.jpg
Timnas Voli Indonesia Siap Hadapi Asian Games 2026, Tim Putra dan Putri Targetkan Medali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/40/3240177/erick_thohir_bertemu_tim_bulu_tangkis_indonesia-RwX0_large.jpg
Jelang Asian Games 2026, Tim Bulu Tangkis Indonesia Dapat Jamuan Spesial dari Menpora Erick Thohir
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement