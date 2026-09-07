Dampak Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau, Timnas Basket Indonesia Terpaksa Berangkat ke Asian Games 2026 dari Surabaya

JAKARTA – Dampak letusan Gunung Anak Krakatau yang melumpuhkan aktivitas penerbangan di Jakarta memaksa Timnas Basket Putra 5x5 Indonesia mengubah total rencana perjalanan mereka menuju ajang Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Penutupan darurat Bandara Soekarno-Hatta serta Bandara Halim Perdanakusuma membuat skuad Garuda harus memutar otak agar bisa tetap terbang ke Jepang demi mengamankan target prestasi.

Sebanyak 12 pemain andalan bersama jajaran ofisial pelatih langsung diberangkatkan menggunakan jalur darat melalui bus menuju Surabaya untuk mencari alternatif rute penerbangan keluar negeri. Perubahan mendadak ini tentu menguji mental serta ketahanan fisik para atlet sebelum mereka menghadapi persaingan ketat di level Asia.

1. Rincian Jadwal Baru

"Dini hari tadi atas koordinasi Perbasi dan Tim CdM. Tim 5x5 Putra Indonesia melakukan perjalan darat dengan Bus ke Surabaya sekarang sedang makan pagi di Salatiga. Mohon doa agar kondisi alam baik dan tim dapat terbang jam 19:15 ke Singapura via Juanda dengan Singapore Airlines dan pukul 01:20 tanggal 8 September ke Nagoya," terang Managing Director Badan Tim Nasional DPP PERBASI Jeremy Imanuel Santoso (7/9/2026).

Sementara itu Plt Manajer Timnas Basket 5on5 Putra Indonesia Ahmad Nuradin mengatakan ntuk saat ini seluruh anggota tim dan staf berada dalam kondisi aman dan sehat. Dia pun meminta doa dan dukungan agar Timnas Basket Putra Indonesia dapat meraih hasil maksimal.

Timnas basket Indonesia vs Singapura (official_timnasbasket)

"Sehubungan dengan keadaan kahar (force majeure) akibat meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mengakibatkan penutupan operasional seluruh bandara di Jakarta (Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma), bersama ini kami menyampaikan penyesuaian rute dan jadwal penerbangan rombongan Tim Nasional Basket Putra 5x5 Indonesia," kata Ahmad Nuradin.

"Kami mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat serta memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar perjalanan Timnas Basket 5x5 Putra menuju Aichi-Nagoya berjalan lancar dan aman," tambahnya.