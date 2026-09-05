Marques Bolden Absen Bela Timnas Basket Indonesia di Asian Games 2026

JAKARTA - Marques Bolden dipastikan absen membela Tim Nasional Basket Indonesia pada Asian Games 2026. Pebasket naturalisasi itu tidak mendapat izin dari klubnya, Levanga Hokkaido, untuk memperkuat Timnas Indonesia.

1. Marques Bolden Absen

Managing Director BTN DPP Perbasi, Jeremy Imanuel Santoso menjelaskan, keputusan tersebut terkait jadwal Asian Games 2026 yang berdekatan dengan kompetisi Liga Jepang. Levanga Hokkaido pun disebut tidak hanya menahan Bolden, tetapi juga sejumlah pemain tim nasional dari negara lain.

"Marques Bolden berhalangan bermain karena di klubnya juga ada pemain timnas Jepang yang tidak dilepas oleh klubnya. Timnas Filipina juga ada pemain yang tidak dilepas oleh klubnya," ujar Jeremy kepada wartawan, Sabtu (5/9/2026).

Marques Bolden (Instagram/@marques)

Ia mengatakan, Perbasi sebenarnya telah berupaya melakukan komunikasi dengan Levanga Hokkaido agar Bolden bisa dilepas untuk membela Indonesia. Namun, jadwal Asian Games yang berakhir hanya empat hari sebelum Liga Jepang dimulai menjadi kendala.

Selain itu, Asian Games bukan merupakan bagian dari kalender kompetisi Federasi Bola Basket Internasional (FIBA), sehingga klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya ke tim nasional.

"Jadi, setelah Perbasi melakukan komunikasi dan beberapa kali bolak-balik dengan klub, atletnya sebenarnya siap 100 persen. Namun, kebetulan jadwal Asian Games selesai empat hari sebelum jadwal Liga Jepang. Asian Games juga bukan bagian dari kalender kompetisi FIBA, sehingga klub tidak diwajibkan untuk melepas pemain," tuturnya.