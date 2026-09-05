Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Marques Bolden Absen Bela Timnas Basket Indonesia di Asian Games 2026

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |19:17 WIB
Marques Bolden Absen Bela Timnas Basket Indonesia di Asian Games 2026
Marques Bolden Absen Bela Timnas Basket Indonesia di Asian Games 2026 (Instagram/@marques)
A
A
A

JAKARTA - Marques Bolden dipastikan absen membela Tim Nasional Basket Indonesia pada Asian Games 2026. Pebasket naturalisasi itu tidak mendapat izin dari klubnya, Levanga Hokkaido, untuk memperkuat Timnas Indonesia.

1. Marques Bolden Absen

Managing Director BTN DPP Perbasi, Jeremy Imanuel Santoso menjelaskan, keputusan tersebut terkait jadwal Asian Games 2026 yang berdekatan dengan kompetisi Liga Jepang. Levanga Hokkaido pun disebut tidak hanya menahan Bolden, tetapi juga sejumlah pemain tim nasional dari negara lain.

"Marques Bolden berhalangan bermain karena di klubnya juga ada pemain timnas Jepang yang tidak dilepas oleh klubnya. Timnas Filipina juga ada pemain yang tidak dilepas oleh klubnya," ujar Jeremy kepada wartawan, Sabtu (5/9/2026).

Marques Bolden (Instagram/@marques)
Marques Bolden (Instagram/@marques)

Ia mengatakan, Perbasi sebenarnya telah berupaya melakukan komunikasi dengan Levanga Hokkaido agar Bolden bisa dilepas untuk membela Indonesia. Namun, jadwal Asian Games yang berakhir hanya empat hari sebelum Liga Jepang dimulai menjadi kendala.

Selain itu, Asian Games bukan merupakan bagian dari kalender kompetisi Federasi Bola Basket Internasional (FIBA), sehingga klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya ke tim nasional.

"Jadi, setelah Perbasi melakukan komunikasi dan beberapa kali bolak-balik dengan klub, atletnya sebenarnya siap 100 persen. Namun, kebetulan jadwal Asian Games selesai empat hari sebelum jadwal Liga Jepang. Asian Games juga bukan bagian dari kalender kompetisi FIBA, sehingga klub tidak diwajibkan untuk melepas pemain," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/40/3240265/alwi_farhan-fKZ0_large.jpg
Alwi Farhan Debut Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Siap Beri Kejutan Raih Medali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/43/3240188/timnas_voli_indonesia-qksi_large.jpg
Timnas Voli Indonesia Siap Hadapi Asian Games 2026, Tim Putra dan Putri Targetkan Medali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/40/3240177/erick_thohir_bertemu_tim_bulu_tangkis_indonesia-RwX0_large.jpg
Jelang Asian Games 2026, Tim Bulu Tangkis Indonesia Dapat Jamuan Spesial dari Menpora Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/40/3240157/alwi_farhan-TY34_large.jpg
Fakta Menarik Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026: 13 Pemain Berstatus Debutan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/36/3239899/timnas_basket_putra_indonesia-HgO1_large.jpg
Jelang Asian Games 2026, Perbasi Segera Umumkan 12 Pemain Terbaik untuk Timnas Basket Putra Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/43/3239910/jersey_kontingen_indonesia_di_asian_games_2026_resmi_dirilis-OB4o_large.jpg
Jersey Kontingen Indonesia di Asian Games 2026 Resmi Dirilis, Hadirkan Pesona Wastra Nusantara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement