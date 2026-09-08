Kontingen Indonesia Siap Bertempur, Presiden Prabowo Jadwalkan Pelepasan Tim Asian Games 2026 Besok!

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen penuh terhadap dunia olahraga nasional menjelang bergulirnya ajang multicabang terbesar di tingkat Asia, yakni Asian Games 2026. Dukungan tersebut dibuktikan melalui agenda resmi pelepasan tim kontingen Indonesia yang akan dikomandoi langsung oleh kepala negara dalam waktu dekat.

Ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan melepas kontingen Indonesia ke Asian Games 2026. Pelepasan tersebut diketahui dari pengurus cabang olahraga Indonesia, Yon Mardiono lewat Instagram pribadinya @yon_marduoyono31.

1. Agenda Pengukuhan

Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 akan lebih dahulu dikukuhkan Menpora Erick Thohir di Wisma Kemenpora, Rabu 9 September 2026 pagi WIB. Setelah itu, dilepas Prabowo di Istana Negara, sore WIB.

"Sebuah kehormatan besar menerima undangan resmi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI untuk menghadiri acara Pengukuhan seluruh Kontingen Indonesia yang akan berlaga di Asian Games, sekaligus Pelepasan resmi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara," tulis Yon, dikutip Selasa (8/9/2026).

Jersey Tim Indonesia di Asian Games 2026 (Foto: Tim Indonesia)

"Momen bersejarah ini menjadi bukti nyata dukungan penuh Pemerintah kepada seluruh atlet, pelatih, dan induk organisasi cabang olahraga di Indonesia, termasuk keluarga besar tenis meja tanah air," tambahnya.

Yon pun berharap para atlet semakin terpacu berprestasi setelah dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentunya demi mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

"Semoga acara ini menjadi motivasi besar bagi atlet-atlet tenis meja Indonesia untuk terus berjuang, mengharumkan nama bangsa, dan membawa pulang prestasi terbaik di kancah Asia," sambung Yon.