Valentino Rossi dan Marc Marquez Bukan Pembalap Paling Berbakat di MotoGP, Kenapa?

Valentino Rossi dan Marc Marquez bukan pembalap paling bertalenta di MotoGP menurut Michele Pirro. (Foto: MotoGP.com)

PEMBALAP penguji Ducati di MotoGP, Michele Pirro, bicara siapa pembalap paling berbakat di kelas premier. Setelah melihat sekian pembalap di ajang MotoGP, Michele Pirro paham siapa pembalap paling bertalenta di lomba balap motor paling prestisius tersebut.

Lantas, siapakah pilihan Michele Pirro? Apakah Valentino Rossi dan Marc Marquez yang sama-sama memenangkan tujuh gelar kelas premier?

1. Casey Stoner Jadi Pilihan Michele Pirro

Casey Stoner berkibat bersama Ducati. (Foto: MotoGP.com)

Ternyata pilihan Michele Pirro adalah Casey Stoner. Ia kepincut dengan Casey Stoner yang langsung menggila di tahun pertama eksis di kelas premier pada 2006.

Kurri-Kurri Boy -julukan Casey Stoner- meledak di MotoGP 2006. Meski membela tim satelit LCR Honda, rider asal Australia ini mencetak pole position di MotoGP Qatar 2006.

Berstatus pembalap rookie, Casey Stoner finis di posisi delapan klasemen MotoGP 2006 dengan 119 angka. Berkat performa impresif itu, Casey Stoner diboyong Ducati pada MotoGP 2007.

Membela tim pabrikan, Casey Stoner langsung menjadi juara dunia! Di akhir klasemen MotoGP 2007, Casey Stoner dengan 367 angka, unggul 125 poin atas Dani Pedrosa (Repsol Honda) di posisi dua.