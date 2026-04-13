HOME SPORTS NETTING

Marcus Gideon Pamer Main Bareng Kevin Sanjaya dan Mohammad Ahsan: Mengenang Setahun Ketemu 5 Kali!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |15:01 WIB
Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamuljo, dan Mohammad Ahsan. (Foto: Instagram/@king.chayra)
KISAH Marcus Fernaldi Gideon menarik diulas. Dia baru saja curi perhatian karena pamer main bareng para pebulu tangkis top Indonesia, yakni Kevin Sanjaya dan Mohammad Ahsan.

Ketiganya diketahui sudah pensiun. Alhasil, Marcus pun merasa momen main bareng ini bisa jadi ajang mengenang pertandingan sengit yang kerap mempertemukan mereka kala masih aktif bermain.

1. Pamer Main Bareng

Marcus mengunggah video baru di Instagram pribadinya yang menampilkan dirinya tengah bermain bulu tangkis bersama Kevin dan juga Ahsan. Sayangnya, legenda bulu tangkis lainnya, yakni Hendra Setiawan, tak ikut serta.

Marcus pun menyayangkan ketidakhadiran Hendra. Sebab, jika turut hadir, ini akan mengenang momen Marcus dan Kevin bertanding melawan Ahsan dan juga Hendra.

“Kurang ko @hendrasansan nih hahaha biar mengenang setaun ketemu 5x,” tulis Marcus Gideon.

Para pebulu tangkis tersebut memang kerap terlibat pertarungan sengit kala masih aktif bermain. Sama-sama pernah jadi andalan Indonesia di ganda putra, keduanya pun kerap saling berhadapan di babak final pada berbagai ajang bergengsi.

Secara rekor pertemuan, Marcus/Kevin sudah bertemu 13 kali dengan Ahsan/Hendra. Dari pertemuan itu, Marcus/Kevin menang di 11 laga. Kemenangan bahkan diraih di 10 pertemuan beruntun terakhir.

Pertemuan terakhir kedua pasangan ini terjadi di final Indonesia Masters 2020. Kala itu, Marcus/Kevin menang dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-16.

Kini, keempat pemain itu sudah resmi pensiun. Hendra Setiawan sendiri banting setir jadi pelatih sehingga disibukkan dengan agenda padat karena harus damping anak asuhnya bertanding.

 

