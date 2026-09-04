Dianggap Rekrutan Tepat, Fabio Di Giannantonio Puji Langkah KTM Boyong Adik Tiri Valentino Rossi

PEMBALAP Fabio Di Giannantonio menyambut hangat kepastian Luca Marini bergabung dengan proyek MotoGP milik KTM. Adik tiri Valentino Rossi itu dipastikan mengisi satu tempat di tim Tech3 KTM untuk musim 2027 mendatang.

Kedua pembalap asal Italia tersebut mengawali karier di kelas utama sebagai rider tim satelit Ducati. Marini sempat membela VR46 sebelum pindah ke pabrikan Honda, sedangkan Di Giannantonio menggantikan posisi Marini di VR46 setelah mengawali debut bersama Gresini.

1. Sambut Baik Kehadiran Marini

Keberhasilan Di Giannantonio meraih 17 kali podium, termasuk kemenangan di Catalunya, membuka jalannya membela tim pabrikan Red Bull KTM di musim 2027 bersanding dengan Alex Marquez. Di saat bersamaan, Marini mengamankan masa depannya di MotoGP sebagai rekrutan pertama skuad Tech3 KTM.

Di Giannantonio mengaku sangat gembira melihat Marini tetap bertahan di grid MotoGP. Selain bersahabat, Marini diakui menjadi salah satu sosok yang membantunya di awal karier kelas utama.

"Ini juga rekrutan hebat bagi KTM karena saya yakin dia bisa membantu kami serta membantu pabrikan untuk meningkatkan performa motor. Dia pebalap yang sangat cepat, jadi saya senang," tutur Di Giannantonio, dilansir dari Crash, (4/9/2026).

Fabio Di Giannantonio. (Foto: Pertamina Enduro VR46)

2. Kelebihan Luca Marini

Kelebihan utama adik dari Valentino Rossi tersebut terletak pada kemampuannya memberikan masukan teknis yang sangat presisi. Hal itu juga diakui secara terbuka oleh Di Giannantonio.

Di Giannantonio menilai dirinya tergolong baik dalam memberi masukan, namun Marini dianggap jauh lebih unggul dalam hal tersebut. Setiap kali berlatih dan berdiskusi soal balapan, ia selalu mendapat banyak pelajaran berharga dari Marini.