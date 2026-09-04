Hasil Perempatfinal China Masters 2026: Sabar/Reza Dipulangkan Wakil Malaysia

SHENZHEN – Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, harus mengubur asa melangkah ke babak semifinal China Masters 2026. Kegagalan di babak perempatfinal itu terjadi setelah Sabar/Reza takluk di tangan wakil Malaysia, Nur Mohd Azriyn Ayub/Tan Wee Kiong.

Pertandingan tersebut berlangsung di Shenzhen Arena, Shenzhen, China pada Jumat (4/9/2026) malam WIB. Sabar/Reza kalah dalam laga ketat tiga gim dengan skor 17-21, 21-16, dan 19-21.

Jalannya Pertandingan

Sabar/Reza mengawali pertandingan dengan permainan agresif di gim pertama. Duet Indonesia itu mencoba menguasai permainan dengan pukulan menyilang dan keras.

Pola permainan itu membuat Nur/Tan kewalahan. Sabar/Reza yang terus menyerang akhirnya mampu unggul pada jeda interval gim pertama dengan skor 11-8.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Namun setelah rehat, Sabar/Reza justru kehilangan momentum. Nur/Tan pun memanfaatkan situasi itu untuk bermain ofensif demi mengejar ketertinggalan.

Alhasil, Nur/Tan mampu mengunci kemenangan gim pertama dengan skor 21-17. Berlanjut pada gim kedua, Sabar/Reza memulai laga dengan serangan masif.