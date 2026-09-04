Jelang Asian Games 2026, Tim Bulu Tangkis Indonesia Dapat Jamuan Spesial dari Menpora Erick Thohir

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, memberikan motivasi kepada skuad bulu tangkis Indonesia jelang keberangkatan ke Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Erick meminta para pemain menjaga fokus untuk menghadapi pesta olahraga tersebut.

Erick menyampaikan pesan tersebut saat bertemu Alwi Farhan dan kawan-kawan di Jakarta pada Rabu 2 September 2026. Dalam kesempatan itu, turut hadir Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat, serta Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, Surono.

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan Erick untuk memberikan suntikan semangat kepada para atlet yang akan memperkuat Indonesia. Dia berharap para pemain dapat menjaga konsentrasi selama persiapan hingga menjalani pertandingan di Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

“Fokus di Asian Games ya, sampai ketemu,” ujar Erick dilansir dari rilis resmi Kemenpora, Jumat (4/9/2026).

1. Komposisi Skuad Merah Putih

PP PBSI sebelumnya telah mengumumkan secara resmi skuad bulu tangkis Indonesia yang akan tampil di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Sebanyak 20 atlet disiapkan untuk memperkuat Indonesia, dengan rincian 10 pemain putra dan 10 pemain putri.

Erick Thohir bertemu tim bulu tangkis Indonesia. (Foto: Kemenpora)

Sektor beregu putra diperkuat Jonatan Christie, Alwi Farhan, Moh Zaki Ubaidillah, Muhamad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Shohibul Fikri, Leo Rolly Carnando, Daniel Marthin, Nikolaus Joaquin, dan Amri Syahnawi. Sementara sektor beregu putri diisi Putri Kusuma Wardani, Thalita Ramadhani Wiryawan, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Allessya Rose, Febi Setianingrum, Febriana Dwipuji Kusuma, Meilysa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadhanti, dan Nita Violina Marwah.