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Lawan Chou Tien Chen di Perempatfinal BWF World Championships 2026, Begini Kata Alwi Farhan

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |08:05 WIB
Lawan Chou Tien Chen di Perempatfinal BWF World Championships 2026, Begini Kata Alwi Farhan
Alwi Farhan siap tempur di perempatfinal BWF World Championships 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
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PEBULU tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, akan berhadapan dengan unggulan keenam asal Taiwan, Chou Tien Chen, di perempatfinal BWF World Championships 2026. Dalam laga yang digelar New Delhi, India pada Jumat (21/8/2026), Alwi Farhan ingin mengontrol semuanya.

"Masih ada hari esok (hari ini), sudah sampai ke 8 besar. Cukup tricky karena bisa mendapatkan medali atau bisa malah termakan ekspektasi sendiri jadi saya harus mengontrol semuanya," kata Alwi Farhan dalam keterangan pers PBSI yang diterima Okezone, Jumat (21/8/2026).

Alwi Farhan menghadapi Alex Lanier di 16 besar Japan Open 2026 PP PBSI

1. Menang Mutlak di 16 Besar

Alwi Farhan sebelumnya merasa puas setelah berhasil revans atas Ayush Shetty (India). Alwi Farhan menilai, sang lawan tertekan karena tampil di depan pendukung sendiri.

Alwi Farhan berhasil menumbangkan Ayush Shetty di babak 16 besar BWF World Championships 2026. Pertandingan itu digelar di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India pada Kamis 20 Agustus 2026.

Dalam laga tersebut, Alwi Farhan menang meyakinkan dalam dua gim dengan skor 21-19 dan 21-11. Kemenangan ini membayar dendam Alwi setelah disingkirkan Ayush Shetty di babak 32 besar China Open pada Juli 2026.

"Saya tidak bisa berbicara banyak tapi saya sangat senang bisa menang dari dia, revans dari dia," kata Alwi Farhan.

 

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