Daftar Lengkap Wakil Indonesia di Denmark Open 2026: Debut Duet Dejan/Felisha

JAKARTA - Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan mengikuti turnamen Denmark Open 2026. Total 26 pebulu tangkis Indonesia akan berjibaku pada turnamen tersebut. Pasangan Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu akan melakoni debut dalam turnamen tersebut.

1. Denmark Open 2026

Turnamen Denmark Open akan berlangsung di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark pada 13 - 18 Oktober 2026. Ajang ini akan menjadi krusial bagi para pebulu tangkis mengingat levelnya cukup tinggi yakni Super 750.

Indonesia mengirim sebanyak 15 wakil ke Denmark Open 2026. Tunggal putra mengirim sebanyak tiga atlet, yaitu Jonatan Christie, Alwi Farhan, dan Moh Zaki Ubaidillah.

Tunggal putri diwakili Putri Kusuma Wardani. Lalu ganda putra mengirim lima wakil, salah satunya pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Putri Kusuma Wardani. (PBSI)

Sementara ganda putri mengirim empat wakil termasuk Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum. Terakhir ganda campuran hanya mengirim dua wakil.

Ada yang menarik dari sektor ganda campuran yakni munculnya pasangan baru Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu. Turnamen Denmark Open 2026 akan menjadi debut duet tersebut.

Dejan Ferdinansyah sebelumnya berpasangan dengan Apriyani Rahayu dan sukses menjuarai Indonesia International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat. Sementara Felisha sebelumnya lama bertandem dengan Jafar Hidayatullah.

Dengan demikian, PBSI kembali bereksperimen dalam perombakan ganda campuran Indonesia. Diharapkan duet Dejan/Felisha mampu menjawab keraguan di Denmark Open 2026.