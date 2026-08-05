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Usai Mundur dari BWF World Championships 2026, Jafar/Felisha Masih Bisa Bela Indonesia di Asian Games 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |21:58 WIB
Usai Mundur dari BWF World Championships 2026, Jafar/Felisha Masih Bisa Bela Indonesia di Asian Games 2026
Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: PBSI)
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GANDA campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu dipastikan masih berpeluang bermain di Asian Games 2026. Tentu kabar itu sangat menarik mengingat ada kekhawatiran Jafar/Felisha tak bisa bermain usai ditarik mundur dari ajang BWF World Championship 2026.

Meski batal tampil di Kejuaraan Dunia, asa bagi pasangan muda ini untuk membela panji Merah Putih di ajang multi-event masih terbuka lebar. Peluang mereka untuk berlaga di Asian Games Aichi-Nagoya 2026 dipastikan masih tetap ada.

1. Masih Bisa Tampil di Asian Games 2026

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Eng Hian, menegaskan pihaknya belum menutup pintu bagi Jafar/Felisha. Proses seleksi internal dan penentuan skuad final saat ini masih terus berjalan di pelatnas.

"Masih memungkinkan (Jafar/Felisha bermain). Maka, kami belum memutuskan untuk daftar pendek (pemainnya)," kata Eng Hian, dikutip dari Djarum Badminton, Rabu (5/8/2026).

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu beraksi di BAC 2025 (Foto: PBSI)
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu beraksi di BAC 2025 (Foto: PBSI)

Keputusan penarikan dari BWF World Championships 2026 sendiri diambil setelah melalui serangkaian pertimbangan matang. Evaluasi terhadap performa serta penyesuaian komposisi wakil menjadi dasar utama langkah organisasi.

"Ya tentunya, ada evaluasi dari hasil turnamen sebelumnya. Itu juga salah satu alasan paling besar. Kami mengevaluasi apa yang jadi kebutuhan perbaikan untuk atlet-atlet," tambah Eng Hian.

Kendati demikian, ada rumor ditariknya Jafar/Felisha karena adanya dugaan keterlibatan mereka dalam pengaturan skor. PBSI pun sudah memberikan tanggapan terkait isu yang berkembang mengenai dugaan keterlibatan sejumlah pemain Indonesia dalam kasus pengaturan pertandingan (match fixing). Namun, pihak PBSI enggan menjelaskan secara detail terkait isu tersebut.

 

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