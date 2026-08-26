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Luca Marini Resmi Gabung KTM Tech3 untuk MotoGP 2027, CEO Tim: Dia Punya Pengalaman dan Kecepatan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |16:11 WIB
Luca Marini Resmi Gabung KTM Tech3 untuk MotoGP 2027, CEO Tim: Dia Punya Pengalaman dan Kecepatan
Luca Marini resmi bergabung dengan KTM Tech3 untuk MotoGP 2027 (Foto: Instagram/@lucamarini10)
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LUCA Marini akhirnya resmi diumumkan sebagai pembalap Red Bull KTM Tech3 untuk MotoGP 2027. Rider berkebangsaan Italia itu dipandang sebagai aset penting untuk tim.

“Kamu sudah menebaknya, tetapi kami tetap antusias mengumumkan Luca Marini akan bergabung dengan tim oranye tahun depan!” bunyi unggahan di akun Instagram @tech3racing, Rabu (26/8/2026).

Luca Marini Honda HRC Castrol (Foto: HRC)

“Kami tidak sabar untuk memulai dan melihat apa yang bisa kami capai bersama. Selamat datang ke tim ini, Luca Marini,” sambung unggahan tersebut.

1. Sudah Dipantau

Marini memang sudah resmi dilepas tim pabrikan Honda HRC Castrol. Tiga pekan silam, CEO Red Bull KTM Tech3, Gunther Steiner, tidak sengaja membocorkan perekrutan adik tiri Valentino Rossi tersebut.

Steiner mengakui sudah memantau kiprah Marini belakangan ini. Ia pun dengan senang hati menyambut Maro –sapaan akrabnya- untuk bergabung dengan timnya.

“Luca adalah pembalap yang sudah kami pantau dan kami sangat senang menyambutnya ke Tech3. Dia membawa segudang pengalaman serta mentalitas yang tepat,” ujar pria berpaspor Italia itu, dikutip dari laman resmi MotoGP.

 

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