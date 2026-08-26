Pelari Nasional Odekta Naibaho Pertimbangkan Pensiun Usai Asian Games 2026

JAKARTA – Pelari nasional, Odekta Naibaho, mempertimbangkan untuk pensiun usai berlaga di Asian Games 2026. Ia lalu mengungkap rencana berikutnya usai gantung sepatu.

Asian Games 2026 akan diselenggarakan pada 19 September hingga 4 Oktober di Aichi dan Nagoya, Jepang. Kontingen Indonesia mengirimkan 432 atlet dalam ajang tersebut.

1. Mungkin yang Terakhir

Odekta mengatakan, usianya yang sudah 34 tahun memang harus memikirkan tahapan kehidupan lainnya. Akan tetapi, saat ini dirinya masih menimbang-nimbang untuk waktu pensiun yang tepat.

"Ya kalau saya ketemu jodoh ya, mungkin ini yang terakhir," kata Odekta saat ditemui di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Atlet asal Sumatra Utara itu mengatakan, sangat penting adanya regenerasi atlet maraton untuk meneruskan jejaknya, kelak. Hal tersebut agar Indonesia tetap dipertimbangkan dalam kancah internasional.

"Jadi, ya saya khawatir di usia tidak muda lagi seharusnya sudah ada yang mengikuti jejak. Jadi, jangan sampai nanti di event-event internasional setelah saya, kosong nih Indonesia," ucap Odekta.