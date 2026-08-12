Menang TKO 45 Detik, Petarung Indonesia Bilal Hasan Langsung Dapat Kontrak UFC!

Bilal Hasan langsung mendapat kontrak tampil di UFC usai mengalahkan lawannya dalam kurun 45 detik (Foto: Instagram/@ufc)

PETARUNG asal Indonesia, Bilal Hasan, langsung mendapat kontrak dari UFC usai menang dalam kurun 45 detik saja. Kiprahnya langsung jadi perhatian dunia.

Kemenangan Bilal Hasan itu terjadi pada ajang bertajuk Dana White’s Contender Series (DWCS) yang berlangsung di Meta Apex, Las Vegas, Amerika Serikat (AS), Rabu (12/8/2026) pagi WIB. Tampil di kelas terbang, ia harus menghadapi Mridul Saikia.

1. Saling Serang

Bilal Hasan mengalahkan Mridul Saikia untuk mendapat kontrak UFC (Foto: Instagram/@ufc)

Sejak bel ronde 1 berbunyi, Bilal dan Saikia mencoba saling serang. Petarung berjuluk The Indo Ninja itu langsung berusaha melancarkan serangan ke kaki kiri lawan.

Saikia coba membalas dengan tendangan rendah. Tapi, aksi itu dibalas dengan cerdik oleh Bilal dengan serangan atas lewat pukulan straight kiri.

Pukulan tersebut masuk dengan telak. Saikia ambruk di kanvas! Bilal dengan cepat menyergap lawan dan melakukan pukulan bertubi-tubi.

Serangan beruntun selama 10 detik itu bikin Saikia tidak berdaya. Wasit akhirnya menghentikan duel dan menyatakan Bilal Hasan menang TKO atau Technical Knockout.