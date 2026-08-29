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Bilal Hasan Menggila saat Debut di UFC, Menang KO pada Ronde Kedua!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |21:36 WIB
Bilal Hasan Menggila saat Debut di UFC, Menang KO pada Ronde Kedua!
Bilal Hasan Menggila saat Debut di UFC, Menang KO pada Ronde Kedua! (Instagram/@ufcindonesia)
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JAKARTA - Petarung keturunan Indonesia, Bilal Hasan, meraih kemenangan pada debutnya di UFC, Sabtu (29/8/2026). Ia berhasil menang KO atas petarung asal Peru, Nilson Rojas, pada ronde kedua. 

1. Debut Bilal Hasan

Pertandingan itu digelar di Oriental Sports Center, China. Bilal Hasan dan Nilson Rojas sama-sama memasuki pertandingan hari Sabtu itu dengan rekor sempurna 9-0, melansir laman MMA. 

Namun, nama Bilal Hasan lebih banyak disorot karena dianggap sebagai prospek menjanjikan. Hal itu setelah Bilal Hasan meraih kontrak UFC di ajang DWCS beberapa waktu lalu. 

Bilal Hasan (Instagram/@ufcindonesia)
Bilal Hasan (Instagram/@ufcindonesia)

Pada pertarungan debutnya di UFC ini, Bilal Hasan mencuri perhatian saat masuk ke arena dengan gayau yang terinspirasi oleh Michael Jackson. Saat memasuki arena, Hasan menari menuju oktagon diiringi lagu klasik Michael Jackson, "Billie Jean", 

Meski kali ini "The IndoNinja" tidak mencetak kemenangan KO dalam waktu kurang dari satu menit, ia tetap memamerkan kemampuan striking (teknik serangan berdiri) memukau. Hal ini membuat para penggemar antusias melihat potensi petarung berusia 25 tahun ini.

Rojas tampil sebagai lawan yang tangguh. Ia menunjukkan teknik tinju yang solid saat berusaha merangsek masuk menghadapi Hasan yang lincah. 

 

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Topik Artikel :
Petarung UFC Bilal Hasan UFC
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