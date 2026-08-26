Jadwal Bilal Hasan vs Nilson Rojas di UFC Shanghai: Petarung Indonesia Siap Ukir Sejarah!

SHANGHAI – Petarung asal Indonesia, Bilal Hasan siap menjalani debut di ajang tarung bebas paling bergengsi di dunia, yakni UFC. Perjalanan perdana Bilal itu akan berlangsung melawan petarung asal Peru, Nilson Rojas dalam agenda UFC Shanghai yang dihelat di Oriental Sports Center, Shanghai, China pada Sabtu 29 Agustus 2026.

Kelas terbang atau flyweight saat ini tengah menjadi divisi paling disorot berkat kehadiran barisan talenta muda potensial di bawah usia 30 tahun. Momentum kebangkitan generasi muda inilah yang turut mewarnai rangkaian pertarungan akhir pekan ini di Negeri Tirai Bambu.

Salah satu daya tarik utama bagi publik Indonesia tentu tertuju pada sosok Bilal Hasan, petarung muda berdarah Indonesia yang bersiap mencatatkan penampilan perdana di panggung utama UFC.

1. Perjalanan Gemilang Bilal Hasan

Petarung berusia 25 tahun berjuluk IndoNinja ini sukses mengamankan kontrak eksklusif setelah tampil memukau di ajang Dana White’s Contender Series (DWCS) Season 10. Ia hanya membutuhkan waktu kilat selama 45 detik untuk menghentikan perlawanan Mridul Saikia pada pertengahan Agustus lalu.

Petarung Indonesia Bilal Hasan mendapat kontrak dari UFC (Foto: Instagram/@ufc)

Hebatnya, Bilal merangkek ke UFC dengan catatan delapan kemenangan beruntun tanpa pernah tersentuh kekalahan (dan satu no contest), di mana seluruh kemenangan tersebut diraih lewat hasil finish. Pengalaman bertarungnya di ajang CFFC serta dukungan latihan langsung dari legenda hidup Demetrious "Mighty Mouse" Johnson semakin mematangkan mental bertarungnya.

Meski baru mendapat kepastian kontrak dalam hitungan pekan, Bilal langsung dipercaya tampil dalam jajaran main card UFC Shanghai berkat rekor impresif serta gaya bertarungnya yang selalu menyuguhkan tontonan menghibur.