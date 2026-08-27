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Pedro Acosta Cuek Panen Hujatan Gara-Gara Komentari Marc Marquez: Saya Bahkan Tidak Sadar

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |19:11 WIB
Pedro Acosta Cuek Panen Hujatan Gara-Gara Komentari Marc Marquez: Saya Bahkan Tidak Sadar
Pedro Acosta sungguh cuek dengan hujatan yang diterima gara-gara berkomentar soal Marc Marquez (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
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ALCANIZ – Pedro Acosta mengaku tidak sadar telah menerima hujatan gara-gara komentarnya mengenai Marc Marquez. Ia justru merasa apa yang dikatakannya bukan sesuatu yang salah.

Belum lama ini, Acosta bikin heboh usai mengatakan tidak punya teman di paddock MotoGP. Ia juga menyatakan tak melihat Marquez dengan sudut pandang berbeda selain pesaing di lintasan.

Pedro Acosta. (Foto: Instagram/37pedroacosta)

Komentar itu menuai kritik tajam. Acosta bahkan panen hujatan dan dianggap sebagai sosok yang arogan atau besar mulut.

1. Tidak Sadar Sudah Dihujat

Soal hujatan yang mengarah kepadanya, Acosta memilih bergeming. Ia mengaku tidak sadar telah menerima banyak cercaan setelah berbicara apa adanya.

“Saya bahkan tidak menyadari saya telah menerima hujatan. Menurut saya, wawancara itu berjalan sangat baik,” kata Acosta di sela-sela MotoGP Aragon 2026 di Alcaniz, Spanyol, dikutip dari Motosan, Kamis (27/8/2026).

“Namun, pada akhirnya, saya tidak mengatakan sesuatu yang baru kepada siapa pun,” sambung pria berkebangsaan Spanyol itu.

 

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