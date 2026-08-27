2 Pembalap yang Absen di MotoGP Aragon 2026, Nomor 1 Gagal Juara Dunia?

Berikut dua pembalap yang absen di MotoGP Aragon 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

BERIKUT dua pembalap yang absen di MotoGP Aragon 2026. Salah satunya bakalan gagal jadi juara dunia musim ini?

MotoGP 2026 memasuki seri ke-13. Pekan balapan bertajuk MotoGP Aragon 2026 itu akan digelar di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Spanyol, 28-30 Agustus.

Para pembalap kembali beraksi setelah jeda tiga minggu selepas MotoGP Inggris 2026. Mereka siap untuk pamer keterampilan di sirkuit sepanjang 5,078 kilometer (km) tersebut.

Sayangnya, ada dua pembalap yang dipastikan absen dari MotoGP Aragon 2026. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

2 Pembalap yang Absen di MotoGP Aragon 2026

1. Ai Ogura

Pembalap asal Jepang ini dikonfirmasi absen dari MotoGP Aragon 2026 pada Rabu 26 Agustus malam WIB. Sebab, Ogura mengalami patah tulang dekat ibu jari tangan kirinya.

Absennya sang pembalap dari gelaran MotoGP Aragon 2026 mengancam peluangnya jadi juara dunia. Ogura saat ini duduk di posisi tiga klasemen MotoGP dengan 203 poin.

Pembalap bernomor motor 79 ini tertinggal 37 angka dari Jorge Martin selaku pemuncak klasemen. Dengan selisih itu, dan kemungkinan akan semakin melebar, kans Ogura juara dunia bisa sirna.