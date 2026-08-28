Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Tercepat, Dibuntuti Duo Aprilia!

ALCANIZ – Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Aragon 2026 sudah diketahui. Marc Marquez jadi pembalap tercepat di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Spanyol, Jumat (28/8/2026) sore WIB, dengan torehan 1 menit 47,532 detik.

Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengungguli Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi. Urutan empat dihuni Alex Marquez sementara Jorge Martin hanya bisa di urutan 18.

Jalannya Sesi Latihan

Para pembalap langsung tancap gas begitu lampu hijau menyala di ujung pit. Bezzecchi mencetak waktu terbaik 1 menit 50,255 detik pada kesempatan pertamanya.

Pembalap berpaspor Italia itu sempat menajamkan waktu menjadi 1 menit 49,335 detik pada lap kedua. Tapi, Marquez langsung menggusurnya dengan 1 menit 49,250 detik.

Seiring kondisi trek yang terus meningkat, Pedro Acosta dan Alex Marquez bergantian menghuni posisi teratas. Tapi, Marquez lagi-lagi menajamkan catatan waktunya menjadi 1 menit 47,763 detik memasuki 30 menit terakhir.

Marquez kembali menajamkan waktunya menjadi 1 menit 47,532 detik memasuki 15 menit sisa latihan bebas satu. Ia sukses membangun ritme yang bagus bahkan mencetak waktu itu dengan ban medium bekas!