Jadwal MotoGP 2026 Hari Ini: Marc Marquez Kuasai Latihan Bebas seri Aragon?

Simak jadwal MotoGP 2026 hari ini yang akan dimulai dengan dua sesi latihan (Foto: Ducati Corse)

ALCANIZ – Jadwal MotoGP 2026 hari ini, Jumat (28/8/2026), sudah diketahui. Akankah Marc Marquez langsung menguasai sesi latihan bebas MotoGP Aragon 2026?

MotoGP 2026 memasuki seri ke-13. Pekan balapan bertajuk MotoGP Aragon 2026 itu akan digelar di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Spanyol, 28-30 Agustus.

1. Pelampiasan

Pedro Acosta vs Marc Marquez di MotoGP Aragon 2025 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

Seri ini dianggap akan jadi pelampiasan Marc Marquez yang kepayahan di MotoGP Inggris 2026, tiga pekan silam. Apalagi, karakter Sirkuit Aragon cocok dengannya.

Hingga kini, Marquez adalah rajanya Sirkuit MotorLand Aragon dengan tujuh kemenangan di kelas premier. Ia bahkan pernah menang empat kali beruntun pada 2016 hingga 2019.

Di dua musim terakhir, Marquez pun menang secara beruntun! Kemenangan pada MotoGP 2024 terasa spesial karena sekaligus mengakhiri puasa podium teratas selama 1.000 hari lebih.

Tidak heran bila Marquez dijagokan bakal menggila sejak sesi latihan bebas. Para pesaing harus menaikkan levelnya bila ingin mengimbangi di sirkuit yang berlawanan dengan arah jarum jam tersebut.