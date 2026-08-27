Jadwal MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Auto Win?

Simak jadwal MotoGP Aragon 2026 pekan ini yang sudah diketahui (Foto: Facebook/MotoGP)

JADWAL MotoGP Aragon 2026 pekan ini sudah diketahui. Akankah Marc Marquez auto menang di kandangnya?

MotoGP 2026 memasuki seri ke-13. Pekan balapan bertajuk MotoGP Aragon 2026 itu akan digelar di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Spanyol, 28-30 Agustus.

1. Ajang Pelampiasan

Marc Marquez melaju di MotoGP Inggris 2026 (Foto: Ducati Corse)

Seri ini dianggap akan jadi pelampiasan Marc Marquez yang kepayahan di MotoGP Inggris 2026, tiga pekan silam. Apalagi, karakter Sirkuit Aragon cocok dengannya.

Hingga kini, Marquez adalah rajanya Sirkuit MotorLand Aragon dengan tujuh kemenangan di kelas premier. Ia bahkan pernah menang empat kali beruntun pada 2016 hingga 2019.

Di dua musim terakhir, Marquez pun menang secara beruntun! Kemenangan pada MotoGP 2024 terasa spesial karena sekaligus mengakhiri puasa podium teratas selama 1.000 hari lebih.

Tidak heran bila Marquez dijagokan bakal menggila sejak sesi latihan bebas. Para pesaing harus menaikkan levelnya bila ingin mengimbangi di sirkuit yang berlawanan dengan arah jarum jam tersebut.