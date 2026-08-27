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HOME SPORTS MOTOGP

Ai Ogura Alami Cedera Patah Tulang, Harus Absen di MotoGP Aragon 2026!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |09:59 WIB
Ai Ogura Alami Cedera Patah Tulang, Harus Absen di MotoGP Aragon 2026!
Pembalap Tim Trackhouse Aprilia, Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)
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ARAGON – Pembalap Tim Trackhouse Aprilia, Ai Ogura, dipastikan absen dari gelaran MotoGP Aragon 2026. Rider asal Jepang itu tak bisa mengikuti seri balapan di Sirkuit Aragon karena mengalami cedera dan harus naik meja operasi.

Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh akun Instagram resmi MotoGP (@motogp), Rabu 26 Agustus 2026 malam WIB. Dalam keterangan resmi MotoGP, Ogura dikabarkan mengalami cedera lengan kiri.

Melansir Crash, Ai Ogura mengalami cedera saat berlatih menjelang MotoGP Aragon 2026. Pembalap berusia 25 tahun itu mengalami patah tulang dekat ibu jari tangan kirinya.

Karena itu, Ogura harus menjalani operasi pada Kamis (27/8/2026) atau satu hari sebelum seri balapan di MotoGP Aragon 2026 dimulai. Seri balapan itu akan berlangsung di Sirkuit Aragon, Spanyol pada 28-30 Agustus 2026 mendatang.

Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)
Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)

1. Penunjukan Lorenzo Savadori

Ini merupakan kedua kalinya secara beruntun Ai Ogura absen dari gelaran MotoGP Aragon. Pada 2025, Ogura juga harus menepi dari seri balapan tersebut karena mengalami cedera kaki.

Dengan absennya Ai Ogura, Trackhouse Aprilia menyiapkan pembalap pengganti. Sosok tersebut adalah pembalap asal Italia yang biasa menguji motor Aprilia RS-GP26, Lorenzo Savadori.

 

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