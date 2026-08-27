Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Aragon 2026 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |18:11 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Aragon 2026 di Vision+
Simak jadwal dan link live streaming MotoGP Aragon 2026 di Vision+ (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Akhir pekan para pencinta MotoGP kembali dipanaskan oleh aksi para rider di Aragon Grand Prix 2026. Berlangsung di MotorLand Aragón, Spanyol, pada 28-30 Agustus 2026, seri ini akan menyajikan rangkaian sesi yang padat sejak Jumat hingga balapan utama pada Minggu.

Link nonton seluruh rangkaian pertandingannya dapat diakses dengan klik link di sini

Start balapan MotoGP Hungaria 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Buat kamu yang ingin mengikuti keseruannya dari awal, jadwal MotoGP Aragon 2026 cukup padat, berikut jadwal lengkap MotoGP Aragon 2026 yang bisa kamu catat!

Jumat, 28 Agustus 2026

13.55 WIB — MotoGP Aragon: Free Practice 1

18.10 WIB — MotoGP Aragon: Practice

Sabtu, 29 Agustus 2026

13.35 WIB — MotoGP Aragon: Free Practice 2

15.45 WIB — MotoGP Aragon: MotoGP Qualifying

17.40 WIB — MotoGP Aragon: Moto3 & Moto2 Qualifying

19.30 WIB — MotoGP Aragon: Sprint

Minggu, 30 Agustus 2026

15.45 WIB — MotoGP Aragon: Moto3 Race

17.00 WIB — MotoGP Aragon: Moto2 Race

18.15 WIB — MotoGP Aragon: MotoGP Race

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/38/3238600/berikut_dua_pembalap_yang_absen_di_motogp_aragon_2026-aQXb_large.jpg
2 Pembalap yang Absen di MotoGP Aragon 2026, Nomor 1 Gagal Juara Dunia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/38/3238569/simak_jadwal_motogp_aragon_2026_pekan_ini_sudah_diketahui-BVLT_large.jpg
Jadwal MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Auto Win?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/38/3238496/marc_marquez-2a3p_large.jpg
Sombongnya Marc Marquez, Pede Bakal Berjaya di MotoGP Aragon 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/38/3238478/ai_ogura-Tzit_large.jpg
Ai Ogura Alami Cedera Patah Tulang, Harus Absen di MotoGP Aragon 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/38/3238347/berikut_dua_rider_pabrikan_yang_turun_kelas_ke_tim_satelit_di_motogp_2027-fxeW_large.jpg
2 Rider Pabrikan yang Turun Kelas ke Tim Satelit di MotoGP 2027, Nomor 1 Berstatus Juara Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/38/3238345/johann_zarco_berpotensi_comeback_lebih_cepat_ke_ajang_balapan_motogp_pada_akhir_pekan_ini_di_seri_aragon-m7SP_large.jpg
Johann Zarco Kaget Bisa Comeback Lebih Cepat ke MotoGP meski Alami Kecelakaan Parah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement