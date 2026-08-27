JAKARTA – Akhir pekan para pencinta MotoGP kembali dipanaskan oleh aksi para rider di Aragon Grand Prix 2026. Berlangsung di MotorLand Aragón, Spanyol, pada 28-30 Agustus 2026, seri ini akan menyajikan rangkaian sesi yang padat sejak Jumat hingga balapan utama pada Minggu.
Link nonton seluruh rangkaian pertandingannya dapat diakses dengan klik link di sini.
Buat kamu yang ingin mengikuti keseruannya dari awal, jadwal MotoGP Aragon 2026 cukup padat, berikut jadwal lengkap MotoGP Aragon 2026 yang bisa kamu catat!
Jumat, 28 Agustus 2026
13.55 WIB — MotoGP Aragon: Free Practice 1
18.10 WIB — MotoGP Aragon: Practice
Sabtu, 29 Agustus 2026
13.35 WIB — MotoGP Aragon: Free Practice 2
15.45 WIB — MotoGP Aragon: MotoGP Qualifying
17.40 WIB — MotoGP Aragon: Moto3 & Moto2 Qualifying
19.30 WIB — MotoGP Aragon: Sprint
Minggu, 30 Agustus 2026
15.45 WIB — MotoGP Aragon: Moto3 Race
17.00 WIB — MotoGP Aragon: Moto2 Race
18.15 WIB — MotoGP Aragon: MotoGP Race