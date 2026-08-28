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HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Unik Fermin Aldeguer, Pembalap yang Dekat dengan Marc Marquez tapi Bakal Punya Bos Valentino Rossi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |03:55 WIB
Kisah Unik Fermin Aldeguer, Pembalap yang Dekat dengan Marc Marquez tapi Bakal Punya Bos Valentino Rossi
Simak kisah unik Fermin Aldeguer yang dekat dengan Marc Marquez tapi bakal punya bos Valentino Rossi (Foto: VR46 Racing Team)
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KISAH unik dialami Fermin Aldeguer. Sebab, pembalap satu ini dikenal dekat dengan Marc Marquez. Tapi, mulai MotoGP 2027, ia akan punya bos seorang Valentino Rossi!

Aldeguer resmi bergabung dengan tim VR46 Racing Team untuk dua musim ke depan. Sebagai pembalap milik Ducati Corse, ia dititipkan di tim milik Rossi tersebut yang berstatus sebagai satelit resmi.

Fermin Aldeguer resmi bergabung dengan VR46 Racing Team (Foto: VR46 Racing Team)
Fermin Aldeguer resmi bergabung dengan VR46 Racing Team (Foto: VR46 Racing Team)

Kabar tersebut tentu cukup mengejutkan. Pasalnya, Aldeguer diketahui punya hubungan cukup dekat dengan Marc Marquez serta Alex Marquez. Mereka bertiga sering terlihat berlatih bersama.

1. Intimidasi

Tapi, MotoGP adalah dunia profesional. Pada akhirnya, VR46 Racing Team harus menerima keputusan Ducati Corse selaku induk serta ‘pemilik’ sah dari Aldeguer.

Ketika tahu akan punya bos seorang Rossi, Aldeguer mengaku merasa terintimidasi. Tapi, ia senang karena The Doctor juga dikenal tidak pelit ilmu kepada para pembalap di timnya.

“Pada awalnya, itu terasa cukup mengintimidasi. Dia tidak akan hadir di setiap balapan tetapi saya diberi tahu bisa menelefon dia dan bertanya apapun soal balapan ke dia,” kata Aldeguer, dinukil dari Crash, Juli 2026.

 

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