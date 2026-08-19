Persiapan Asian Games 2026, Timnas Basket Putri Indonesia 4 Kali Uji Coba di Korea

SURABAYA – Timnas Basket Putri Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Asian Games 2026. Mereka akan menjalani empat laga uji coba di Korea Selatan sebelum tampil di Aichi-Nagoya, Jepang.

Timnas Basket Putri Indonesia direncanakan berlatih di Korea pada 17-23 Agustus 2026. Di sana, mereka akan beruji coba dengan Cheongju KB Stars Basketball (18 Agustus), Incheon Shinhan Bank S-Birds (20 Agustus), Yongin Samsung Life Blueminx (21 Agustus), dan Dankook University Basketball (22 Agustus).

1. Pertajam Strategi

Manajer Timnas Basket Putri Handoyo mengatakan, empat uji coba itu bertujuan untuk mempertajam strategi pelatih dan mempersolid tim. Apalagi, mereka akan mendapat lawan-lawan berat di fase grup.

"Tujuan try out tentu mempertajam strategi pelatih dan mempersolid tim menuju Asian Games 2026," terang Handoyo, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (19/8/2026).

2. Kekuatan Lawan

Di Asian Games 2026, Timnas Basket Putri Indonesia berada di Pool A. Mereka akan berhadapan dengan Thailand dan salah satu unggulan China.

Menurut Handoyo, kekuatan China layak menjadi perhatian serius karena salah satu tim terkuat di Asia dengan materi pemainnya. Namun, timnya juga tidak mengesampingkan Thailand.

"Ya hasil drawing Asian Games menurut kami menarik. Di mana, kami satu grup dengan tim kuat China dan negara tetangga Thailand. Kami persiapkan semaksimal mungkin untuk bisa lolos dari grup," kata Handoyo.

"Sementara Thailand, kami terakhir bertemu di SEA Games jadi kami sudah tahu sama tahu," ucapnya.