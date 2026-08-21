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Jelang Tampil di Asian Games 2026, Atlet Pingpong Indonesia Turun di IPL S2

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |12:59 WIB
Jelang Tampil di Asian Games 2026, Atlet Pingpong Indonesia Turun di IPL S2
Atlet pingpong Indonesia manfaatkan IPL S2 jelang turun di Asian Games 2026. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
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SEJUMLAH Atlet pingpong Indonesia mulai menggeber persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Demi memaksimalkan persiapan, sejumlah atlet pingpong Tanah Air turun di turnamen bertajuk Indonesia Pingpong League (IPL) Season 2 (S2).

1. Digelar 26-30 Agustus 2026

Turnamen itu memasuki babak grand final di salah satu mall di kawasan Cibubur pada 26-30 Agustus 2026. Grand Final IPL S2 mempertemukan empat tim putra dan empat tim putri. 

IPL S2 dijadikan ajang atlet pemanasan jelang Asian Games 2026. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
IPL S2 dijadikan ajang atlet pemanasan jelang Asian Games 2026. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Tim putra diisi ONIC Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Zakhwan Sport. Selain di sektor putra, ONIC Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, dan PTM Sukun Kudus juga ikut serta di sektor putri. Satu tim lain di sektor putri adalah Jasa Raharja Putera

"Persiapan kami sangat keras jelang Grand Final IPL S2. Lawan-lawan yang dihadapi bukan sembarangan, jadi persiapan harus maksimal," kata Muhammad Naufal Junindra Irawan, salah satu atlet Asian Games 2026 yang berasal dari klub Onic, Jumat (21/8/2026).

Tenis meja Indonesia akan mengirimkan 10 atlet, terdiri dari lima putra dan lima putri serta dua cadangan untuk Asian Games 2026. Semua atlet tersebut ambil bagian di Grand Final IPL S2.

Format pertandingan Grand Final IPL S2 mempertandingkan tiga partai tunggal untuk sektor putra. Sementara itu, di sektor putri ada dua laga tunggal dan satu ganda. IPL S2 sendiri diikuti total 153 klub.

 

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