Keren! Event Gokart Buatan Anak SMA Sukses Digelar

Event Gokart buatan anak SMA sukses digelar akhir pekan lalu (Foto: ARS 2026)

GELARAN balap gokart antar-pelajar, Avenue Racing Series (ARS) 2026, resmi berakhir di Kart.inc, Entertainment District PIK 2, akhir pekan lalu. Ajang yang didukung by.U itu mencatatkan sejarah tersendiri karena digagas, dikelola, sekaligus diikuti oleh pelajar SMA.

Konsep Built by Students, for Students menjadi pembeda dalam penyelenggaraan ARS 2026. Para pelajar tidak hanya berperan sebagai peserta, tetapi juga terlibat langsung dalam pengelolaan kompetisi hingga pelaksanaan di lintasan.

1. Hasil Final

Pada babak puncak Main Final A, persaingan berlangsung ketat dalam 14 lap. Mahardiga Zildham P tampil sebagai juara setelah menyelesaikan balapan dengan catatan best lap 49,196 detik.

Mahardiga mengaku bangga bisa menjadi juara dalam ajang yang seluruh proses penyelenggaraannya melibatkan pelajar SMA. Hasil itu pun buah kerja kerasnya sepanjang balapan.

“Jujur senang dan bangga banget bisa juara di sini. Apalagi event ini diselenggarakan oleh anak-anak SMA, teman-teman seumuran. Hebat kalian,” ujar Mahardiga kepada media, Selasa (29/9/2026).

Menurut Mahardiga, kehadiran kompetisi seperti ARS dapat menjadi wadah positif bagi pelajar yang memiliki ketertarikan terhadap dunia balap. Jadi event ini bisa ikut mengurangi balap liar yang selama ini lebih banyak diikuti anak-anak SMA.

"Lebih baik balapan di sini. Terima kasih buat ARS, by.U, dan anak-anak SMA yang sudah bikin event sekeren ini,” katanya.

2. Dari Pelajar untuk Pelajar

ARS 2026 juga menjadi pengalaman tersendiri bagi para pelajar yang terlibat sebagai panitia. Mereka mendapat kesempatan untuk belajar mengelola sebuah kompetisi olahraga secara langsung, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan di lintasan.

Keterlibatan tersebut membuat ARS tidak hanya menjadi ajang adu cepat, tetapi juga menjadi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan organisasi, komunikasi, kerja sama tim, serta manajemen event.

Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi bekal bagi para pelajar sebelum memasuki dunia kerja. Terlebih, seluruh panitia ARS 2026 masih berstatus sebagai siswa SMA.

Dukungan by.U turut mengiringi penyelenggaraan ARS 2026. Kehadiran ajang tersebut menjadi salah satu ruang bagi pelajar untuk menyalurkan ketertarikan mereka terhadap motorsport melalui kompetisi di lintasan resmi.