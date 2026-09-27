Bukan Cuma Gaya-gayaan, Balap Gokart Karya Anak SMA Mulai Dilirik

DUNIA motorsport tanah air mendadak heboh. Untuk pertama kalinya, ajang balap gokart bergengsi bertajuk Avenue Racing Series (ARS) 2026 resmi digelar di Kart.inc, Entertainment District PIK 2, Minggu (27/9/2026).

Uniknya, kejuaraan ini murni digagas dan dikelola oleh pelajar SMA untuk sesama pelajar (Built by Students, for Students). Gebrakan tak biasa anak muda ini langsung memikat by.U, brand penyedia layanan seluler serba digital dan mendukung pembibitan serta pembinaan talenta balap Indonesia sejak dini.

1. Panggung Utama

ARS 2026 hadir sebagai panggung utama bagi para pelajar yang memiliki ketertarikan pada kecepatan. Sebanyak 32 driver terpilih dari 32 sekolah siap adu strategi di lintasan demi memperebutkan gelar ARS Champion dan ARS School Champion dalam format perlombaan profesional, mulai dari Practice, Qualifying, Heats, Pre-Final, hingga Main Final.

ARS hadir bukan sekadar untuk melarang aksi balap liar, melainkan memberikan alternatif nyata bagi anak muda yang haus akan kecepatan. Energi dan ketertarikan berlebih pada dunia balap dialihkan dari jalanan yang berbahaya ke lintasan resmi yang aman, terorganisir, dan memiliki regulasi ketat.

Selain itu, ARS mendobrak stempel motorsport adalah olahraga eksklusif. Lewat ajang ini, akses dunia balap dibuka lebar untuk pelajar SMA. ARS membuktikan balapan bukan cuma soal siapa yang paling kencang, tetapi juga menggembleng disiplin, strategi, konsistensi, sportivitas, teamwork, hingga profesionalisme.

Tidak sedikit generasi muda yang memiliki passion di dunia balap bingung harus memulai dari mana. ARS memosisikan diri sebagai entry point (pintu masuk) resmi bagi para pelajar untuk mengenal industri motorsport secara langsung.