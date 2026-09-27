Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Bukan Cuma Gaya-gayaan, Balap Gokart Karya Anak SMA Mulai Dilirik

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |02:42 WIB
Bukan Cuma Gaya-gayaan, Balap Gokart Karya Anak SMA Mulai Dilirik
Avenue Racing Series (ARS) 2026 resmi digelar (Foto: ARS 2026)
A
A
A

DUNIA motorsport tanah air mendadak heboh. Untuk pertama kalinya, ajang balap gokart bergengsi bertajuk Avenue Racing Series (ARS) 2026 resmi digelar di Kart.inc, Entertainment District PIK 2, Minggu (27/9/2026).

Uniknya, kejuaraan ini murni digagas dan dikelola oleh pelajar SMA untuk sesama pelajar (Built by Students, for Students). Gebrakan tak biasa anak muda ini langsung memikat by.U, brand penyedia layanan seluler serba digital dan mendukung pembibitan serta pembinaan talenta balap Indonesia sejak dini.

1. Panggung Utama

Max Verstappen vs 100 pembalap gokart. (Foto: Instagram/redbullracing)

ARS 2026 hadir sebagai panggung utama bagi para pelajar yang memiliki ketertarikan pada kecepatan. Sebanyak 32 driver terpilih dari 32 sekolah siap adu strategi di lintasan demi memperebutkan gelar ARS Champion dan ARS School Champion dalam format perlombaan profesional, mulai dari Practice, Qualifying, Heats, Pre-Final, hingga Main Final.

ARS hadir bukan sekadar untuk melarang aksi balap liar, melainkan memberikan alternatif nyata bagi anak muda yang haus akan kecepatan. Energi dan ketertarikan berlebih pada dunia balap dialihkan dari jalanan yang berbahaya ke lintasan resmi yang aman, terorganisir, dan memiliki regulasi ketat.

Selain itu, ARS mendobrak stempel motorsport adalah olahraga eksklusif. Lewat ajang ini, akses dunia balap dibuka lebar untuk pelajar SMA. ARS membuktikan balapan bukan cuma soal siapa yang paling kencang, tetapi juga menggembleng disiplin, strategi, konsistensi, sportivitas, teamwork, hingga profesionalisme.

Tidak sedikit generasi muda yang memiliki passion di dunia balap bingung harus memulai dari mana. ARS memosisikan diri sebagai entry point (pintu masuk) resmi bagi para pelajar untuk mengenal industri motorsport secara langsung.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/43/3242619/international_open_indoor_skydiving_championships_kapolri_cup_ii_2026_menjadi_momentum_untuk_memperkuat_pembinaan_atlet-6Oux_large.jpeg
Wakapolri: Kapolri Cup II Dorong Indoor Skydiving Indonesia Mendunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/43/3242612/hgi_mendorong_terciptanya_ekosistem_gim_yang_aman_dan_bertanggung_jawab-rqFB_large.jpeg
HGI Dorong Ekosistem Gim yang Aman dan Bertanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/43/3242500/kontingen_jakarta_barat_menjadi_juara_umum_popprov_dki_dengan_tujuh_medali_emas-n7Xt_large.jpeg
Kontingen Jakarta Barat Berjaya di Popprov DKI Jakarta 2026 dengan 7 Medali Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/43/3242337/sebanyak_ribuan_pelari_dari_15_negara_beradu_ketangguhan_di_votcha_ring_of_fire-Ednl_large.jpeg
1.765 Pelari dari 15 Negara Beradu Ketangguhan di VOTCHA Ring of Fire
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/43/3241864/timnas_indonesia_menang_8_1_atas_bangladesh_di_laga_pembuka_amnc_2026-rLql_large.jpg
Timnas Indonesia Bantai Bangladesh 8-1 di Laga Pembuka Asian Minifootball Championship 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/43/3241565/indonesia_sports_awards_2026-zHXI_large.jpeg
Dari Bulutangkis hingga Sepak Bola Putri, Djarum Foundation Sabet Penghargaan Kemenpora
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement