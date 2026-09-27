PORSIMAPTAR XXVI 2026: Ajang Prestasi Mahasiswa, Pelajar, dan Taruna

PORSIMAPTAR XXVI 2026 diharapkan memberikan pengalaman berharga bagi peserta dalam meraih prestasi dan membangun karakter (Foto: Istimewa)

SEMARANG — Akademi Kepolisian membuka kesempatan bagi mahasiswa, pelajar, dan taruna untuk mengembangkan bakat melalui Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa, Pelajar, dan Taruna (PORSIMAPTAR) XXVI Tahun 2026. Menghadirkan 16 cabang perlombaan dan pertandingan di bidang olahraga, seni, serta akademik, ajang ini membuka pendaftaran melalui "porsimaptar2026.com" (https://porsimaptar2026.com) pada 23 September–5 Oktober 2026.

Mengusung tema “Polahabijana” dan moto “Inspirasi dari Polri menuju Indonesia Emas”, PORSIMAPTAR menjadi ruang untuk mengasah kemampuan sekaligus memperluas persaudaraan. Semangat tersebut terangkum dalam tagline “Bersaing dengan Sportivitas, Bersatu dalam Solidaritas, Bergerak untuk Kesehatan”.

1. Bangun Karakter

Gubernur Akademi Kepolisian Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., M.A., berharap ajang ini memberikan pengalaman berharga bagi peserta dalam meraih prestasi dan membangun karakter.

“Melalui PORSIMAPTAR, kami mengajak mahasiswa, pelajar, dan taruna menunjukkan kemampuan terbaik dengan menjunjung kejujuran serta sikap saling menghormati. Kami berharap peserta membawa pulang pengalaman, sahabat baru, dan semangat untuk terus berprestasi,” ujarnya.

2. Delapan Cabor

Bidang olahraga menghadirkan delapan cabang, yakni sepakbola, basket, bulu tangkis, bola voli, atletik, renang, tenis, dan esport. Sementara itu, bidang seni mencakup tari, band, marching band, fotografi, dan film pendek. Adapun bidang akademik meliputi cyber security, English debate, dan cerdas cermat.