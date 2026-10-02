Kesulitan di Sirkuit Motegi, Marc Marquez Prediksi Kualifikasi MotoGP Jepang 2026 Bakal Sengit!

MOTEGI – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez prediksi sesi kualifikasi MotoGP Jepang 2026 yang berlangsung di Sirkuit Motegi, pada Sabtu 3 Oktober 2026 esok bakal berjalan sangat ketat. Sebab Marquez merasa banyak rider, termasuk dirinya, yang kesulitan dengan karakteristik ban di seri Jepang tersebut.

Seperti yang diketahui, Marc Marquez telah merampungkan sesi latihan bebas hari pertama dan latihan pada Jumat (2/10/2026). Marquez pun sukses mengamankan posisi ketiga tercepat, berada tepat di belakang Pedro Acosta dan Alex Marquez.

Meskipun meraih hasil yang cukup memuaskan secara keseluruhan, pembalap asal Spanyol itu tetap menaruh kewaspadaan tinggi. Pasalnya, permukaan lintasan baru di Sirkuit Motegi menghadirkan tingkat cengkeraman yang sangat tinggi dan merata bagi seluruh kontestan.

1. Catatan Waktu Super Ketat

Kondisi tersebut dibuktikan dengan selisih waktu yang sangat tipis, di mana 19 pembalap teratas hanya terpaut sekian detik saja selama sesi latihan. Hal inilah yang membuat sang juara dunia MotoGP 2025 itu meyakini bahwa sesi kualifikasi esok hari akan menjadi tantangan yang sangat berat.

Marc Marquez (Ducati Corse)

"Rasanya sangat bagus, permukaan lintasan yang baru bekerja dengan baik dan cengkeramannya sangat tinggi," ujar Marc Marquez, melansir dari Crash, Jumat (2/10/2026).

Meski demikian, Marquez masih memiliki catatan khusus terkait keseimbangan motor yang kerap berubah tergantung jenis ban yang digunakan. Timnya masih harus bekerja keras untuk memahami karakteristik ban belakang agar bisa tampil optimal dalam mode time attack.