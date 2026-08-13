Kisah Ahsan/Hendra, Juara Dunia Bulu Tangkis Terakhir dari Indonesia

Simak kisah Ahsan/Hendra yang merupakan juara dunia bulu tangkis terakhir dari Indonesia (Foto: PBSI)

KISAH Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan menarik untuk diulas. Sebab, mereka adalah juara dunia bulu tangkis terakhir asal Indonesia.

BWF World Championships 2026 segera digelar di New Delhi, India. Ajang perebutan titel bergengsi tersebut akan dimainkan pada 17-23 Agustus.

Indonesia mengirimkan 11 wakilnya ke ajang berlevel Super 1000 tersebut. Mereka diharapkan bisa menuntaskan dahaga gelar juara di BWF World Championships sejak terakhir kali Ahsan/Hendra pada 2019!

1. Masa Keemasan

Ya, pasangan senior tersebut merebut gelar juara pada BWF World Championships 2019 yang digelar di Basel, Swiss. Tahun itu memang jadi salah satu masa kebangkitan sekaligus keemasan buat Ahsan/Hendra.

Sebagai unggulan keempat, Ahsan/Hendra langsung lolos ke babak kedua (32 besar). Mereka menang dua gim langsung 21-13 dan 21-12 atas Jelle Maas/Robin Tabeling.

Kemenangan dua gim juga didapat atas Alexander Dunn/Adam Hall 21-19 dan 21-16. Kegemilangan Ahsan/Hendra berlanjut di perempatfinal usai mengalahkan Liao Min-chun/Su Ching-heng 21-17 dan 21-19.