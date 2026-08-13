Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Ahsan/Hendra, Juara Dunia Bulu Tangkis Terakhir dari Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |04:38 WIB
Kisah Ahsan/Hendra, Juara Dunia Bulu Tangkis Terakhir dari Indonesia
Simak kisah Ahsan/Hendra yang merupakan juara dunia bulu tangkis terakhir dari Indonesia (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan menarik untuk diulas. Sebab, mereka adalah juara dunia bulu tangkis terakhir asal Indonesia.

BWF World Championships 2026 segera digelar di New Delhi, India. Ajang perebutan titel bergengsi tersebut akan dimainkan pada 17-23 Agustus.

Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan pensiun. foto aldhi chandra

Indonesia mengirimkan 11 wakilnya ke ajang berlevel Super 1000 tersebut. Mereka diharapkan bisa menuntaskan dahaga gelar juara di BWF World Championships sejak terakhir kali Ahsan/Hendra pada 2019!

1. Masa Keemasan

Ya, pasangan senior tersebut merebut gelar juara pada BWF World Championships 2019 yang digelar di Basel, Swiss. Tahun itu memang jadi salah satu masa kebangkitan sekaligus keemasan buat Ahsan/Hendra.

Sebagai unggulan keempat, Ahsan/Hendra langsung lolos ke babak kedua (32 besar). Mereka menang dua gim langsung 21-13 dan 21-12 atas Jelle Maas/Robin Tabeling.

Kemenangan dua gim juga didapat atas Alexander Dunn/Adam Hall 21-19 dan 21-16. Kegemilangan Ahsan/Hendra berlanjut di perempatfinal usai mengalahkan Liao Min-chun/Su Ching-heng 21-17 dan 21-19.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/40/3235626//mathias_christiansen_bersama_alexandra_boje-PoHt_large.jpg
5 Ganda Campuran yang Berpotensi Juara di BWF World Championships 2026, Nomor 1 Peringkat Satu Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/40/3234418//jafar_hidayatullah_bersama_felisha_alberta-jguh_large.jpg
Usai Mundur dari BWF World Championships 2026, Jafar/Felisha Masih Bisa Bela Indonesia di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/40/3232597//fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-JVI4_large.jpg
Sabet Titel China Open, Fajar/Fikri Bidik Juara BWF World Championships 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/40/3230864//hendra_setiawan-1Gq9_large.jpg
Kisah Dua Penasaran Hendra Setiawan, Celah yang Tersisa di Balik Gelimang Gelar sang Legenda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/40/3225628//hendra_setiawan_bersama_anastasia_russkikh-6hs9_large.jpg
Kisah Duet Silang Negara Hendra Setiawan dan Anastasia Russkikh yang Pernah Mengguncang Indonesia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/40/3220945//hendra_setiawan-RuHY_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Tak Pernah Emosi dan Punya Banyak Prestasi, Nomor 1 Dijuluki sebagai The Silent Killer
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement