Raih Perunggu di FIBA U-18 Womens Asia Cup 2026, Timnas Basket Putri Indonesia U-18 Berpotensi Makin Bersinar!

BANGKOK – Tim Nasional (Timnas) Basket Putri Indonesia U-18 mengamankan medali perunggu pada gelaran FIBA U18 Women’s Asia Cup 2026 Division B. Kepastian tersebut didapat usai Skuad Garuda Pertiwi tampil dominan dan menggilas India dengan skor akhir 70-50.

Pertemuan kedua tim dalam perebutan peringkat ketiga. Laga tersebut berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, Minggu 19 Juli 2026.

1. Punya Potensi Besar

Pelatih Timnas Basket Putri Indonesia U-18, Fredy sangat senang dengan penampilan timnya dalam laga tersebut. Menurutnya para pemain punya daya juang tinggi untuk meraih hasil maksimal.

“Dari awal saya tekankan kepada anak-anak bahwa kalau kita tidak ikut turnamen ini sebagai partisipan, kita akan fight dengan semua lawan yang ada,” tegas Fredy dalam keterangannya, dikutip Senin (20/7/2026).

Timnas Basket Putri Indonesia U-18 di FIBA U-18 Womens Asia Cup 2026. (Foto: official_timnasbasket)

Fredy menilai timnya dihuni pemain-pemain yang punya potensi luar biasa. Dia menegaskan akan memoles Tim Putri Indonesia U-18 agar lebih baik lagi untuk ajang-ajang lainnya.