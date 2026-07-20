BANGKOK – Tim Nasional (Timnas) Basket Putri Indonesia U-18 mengamankan medali perunggu pada gelaran FIBA U18 Women’s Asia Cup 2026 Division B. Kepastian tersebut didapat usai Skuad Garuda Pertiwi tampil dominan dan menggilas India dengan skor akhir 70-50.
Pertemuan kedua tim dalam perebutan peringkat ketiga. Laga tersebut berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, Minggu 19 Juli 2026.
Pelatih Timnas Basket Putri Indonesia U-18, Fredy sangat senang dengan penampilan timnya dalam laga tersebut. Menurutnya para pemain punya daya juang tinggi untuk meraih hasil maksimal.
“Dari awal saya tekankan kepada anak-anak bahwa kalau kita tidak ikut turnamen ini sebagai partisipan, kita akan fight dengan semua lawan yang ada,” tegas Fredy dalam keterangannya, dikutip Senin (20/7/2026).
Fredy menilai timnya dihuni pemain-pemain yang punya potensi luar biasa. Dia menegaskan akan memoles Tim Putri Indonesia U-18 agar lebih baik lagi untuk ajang-ajang lainnya.