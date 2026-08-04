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Jelang Asian Games 2026, Timnas Basket 3x3 Putra Indonesia Genjot Persiapan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |21:05 WIB
Jelang Asian Games 2026, Timnas Basket 3x3 Putra Indonesia Genjot Persiapan
Timnas Basket 3x3 Putra Indonesia siap tampil mati-matian di Asian Games 2026. (Foto: Perbasi)
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TIM Nasional (Timnas) Basket 3x3 Putra Indonesia terus menggenjot persiapan jelang turun di Asian Games 2026. Mereka intens menggelar latihan dengan dipimpin Head Coach Nico Donnda Fritzgerald di GBK Arena.

Latihan digelar setelah sebelumnya mereka turun di FIBA 3x3 Challenger Batam Stop 2026 pekan lalu. Sesi latihan ini berlangsung serius dengan pemain terus di-drill dengan menekankan akurasi dan pemahaman taktik dan penguatan stamina dengan mindset bertanding.

Timnas Basket 3x3 Putra Indonesia siap tampil mati-matian di Asian Games 2026. (Foto: Perbasi)
Timnas Basket 3x3 Putra Indonesia siap tampil mati-matian di Asian Games 2026. (Foto: Perbasi)

1. Disiplin Pemain Diuji

Menurut Manajer Timnas Basket 3x3 Putra Indonesia Bastian Arief, terdapat rotasi pemain. Sebut saja Daffa Dhoifullah yang memenuhi panggilan training camp Timnas Basket 5x5  Putra Indonesia di Dewa United Arena. Dalam sesi latihan itu fokus dan disiplin pemain juga diuji dengan skema-skema yang diberikan.

"Sebagai gantinya, kami memanggil Almando Davin dari Bogor Hornbills," jelas Bastian dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Selasa (4/8/2026).

2. Digelar 21-25 September 2026

Bastian menyatakan intensitas latihan tetap dijaga sampai dengan keberangkatan tim ke Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Timnas Basket 3x3 pada Asian Games ke-20 ini akan bertanding pada 21-25 September 2026.  

 

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