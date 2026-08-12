Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Erick Thohir Berterima Kasih kepada Presiden Prabowo atas Kepercayaan Transformasi di Kemenpora RI

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |22:22 WIB
Erick Thohir Berterima Kasih kepada Presiden Prabowo atas Kepercayaan Transformasi di Kemenpora RI
Menpora RI, Erick Thohir, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto dalam transformasi birokasi di kementerian yang dipimpinnya (Foto: Kemenpora RI)
A
A
A

JAKARTA – Menpora RI, Erick Thohir, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto dalam transformasi birokasi di kementerian yang dipimpinnya. Dukungan itu penting dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kemenpora.

Transformasi birokrasi itu merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo yang diterapkan di seluruh kementerian dan lembaga. Kemenpora pun terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan tata kelola pemerintahan.

Menpora Erick Thohir Resmi Buka Indonesia Muaythai Championship 2026. (Foto: Kemenpora)

“Presiden mendorong yang namanya transformasi birokrasi di semua kementerian/lembaga,” ujar Erick dalam keterangan resmi Kemenpora RI, Rabu (12/8/2026).

“Alhamdulillah kami juga di Kemenpora melaksanakan arahan dari Presiden dan beliau memberikan keleluasaan untuk kami bertransformasi,” sambung pria yang juga Ketua Umum PSSI itu.

1. Penilaian

Erick mengatakan proses transformasi yang dilakukan Kemenpora mulai menunjukkan hasil positif. Salah satu indikatornya terlihat dari peningkatan kinerja kementerian berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Kinerja Kemenpora saat ini tercatat mencapai 83 persen berdasarkan penilaian tersebut. Erick menegaskan, pihaknya akan terus mendorong peningkatan meski capaian itu dinilai sudah mengalami perkembangan yang signifikan.

“Sekarang mencapai 83 persen. Terima kasih MenPAN-RB yang telah mendampingi kami. Kami akan dorong terus meskipun sudah jauh meningkat,” ungkap Erick.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/43/3227927/erick_thohir_ingin_paradigma_olahraga_sebagai_beban_anggaran_mulai_digeser_menjadi_sumber_pendapatan_negara-cX86_large.jpeg
Erick Thohir Sebut Olahraga Bukan Beban tapi Sumber Pendapatan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/43/3213174/menpora_ri_erick_thohir_bersalaman_dengan_mendiksaintek_ri_brian_yuliarto-eF3N_large.jpg
Sinergi Kemenpora dan Kemendiktisaintek Perkuat Ekosistem Olahraga di Kampus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/43/3210390/menpora_ri_erick_thohir_melantik_dirut_lpuk_dengan_harapan_pengelolaan_aset_akan_lebih_profesional-SWZj_large.jpeg
Menpora Erick Thohir Lantik Dirut LPUK, Tekankan Pengelolaan Aset Secara Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/43/3210102/erick_thohir_melantik_sejumlah_pejabat_tinggi_di_kemenpora_ri-vaNB_large.jpeg
Lantik Pejabat Tinggi Kemenpora, Erick Thohir: Bentuk Komitmen Serius Transformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/43/3206864/kemenpora_ri_dan_kemendikdasmen_ri_meneken_mou_untuk_pembinaan_talenta_muda_serta_olahraga_indonesia-Zj4P_large.jpg
Kemenpora dan Kemendikdasmen Teken MoU, Perkuat Pembinaan Talenta Muda dan Olahraga Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/43/3206367/erick_thohir_soroti_kasus_pelecehan_seksual_terhadap_atlet_kickboxing_indonesia-Kq1X_large.jpeg
Erick Thohir Soroti Kasus Pelecehan Seksual terhadap Atlet Kickboxing: Saya Mengecam Keras Penyalahgunaan Kekuasaan!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement