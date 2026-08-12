Erick Thohir Berterima Kasih kepada Presiden Prabowo atas Kepercayaan Transformasi di Kemenpora RI

Menpora RI, Erick Thohir, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto dalam transformasi birokasi di kementerian yang dipimpinnya (Foto: Kemenpora RI)

JAKARTA – Menpora RI, Erick Thohir, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto dalam transformasi birokasi di kementerian yang dipimpinnya. Dukungan itu penting dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kemenpora.

Transformasi birokrasi itu merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo yang diterapkan di seluruh kementerian dan lembaga. Kemenpora pun terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan tata kelola pemerintahan.

“Presiden mendorong yang namanya transformasi birokrasi di semua kementerian/lembaga,” ujar Erick dalam keterangan resmi Kemenpora RI, Rabu (12/8/2026).

“Alhamdulillah kami juga di Kemenpora melaksanakan arahan dari Presiden dan beliau memberikan keleluasaan untuk kami bertransformasi,” sambung pria yang juga Ketua Umum PSSI itu.

1. Penilaian

Erick mengatakan proses transformasi yang dilakukan Kemenpora mulai menunjukkan hasil positif. Salah satu indikatornya terlihat dari peningkatan kinerja kementerian berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Kinerja Kemenpora saat ini tercatat mencapai 83 persen berdasarkan penilaian tersebut. Erick menegaskan, pihaknya akan terus mendorong peningkatan meski capaian itu dinilai sudah mengalami perkembangan yang signifikan.

“Sekarang mencapai 83 persen. Terima kasih MenPAN-RB yang telah mendampingi kami. Kami akan dorong terus meskipun sudah jauh meningkat,” ungkap Erick.