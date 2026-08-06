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Kejuaraan Hoki Bawah Air Asia 2026 Resmi Dimulai di Bogor, Diikuti 276 Atlet

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |08:16 WIB
Kejuaraan Hoki Bawah Air Asia 2026 Resmi Dimulai di Bogor, Diikuti 276 Atlet
Kejuaraan Hoki Bawah Air Asia 2026 resmi dimulai di Bogor (Foto: PB POSSI)
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BOGOR – Pengurus Besar Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (PB POSSI) resmi menggelar Confederation Mondiale des Activities Subaquatiques (CMAS) Asian Championship Underwater Hockey 2026 di Bogor, Jawa Barat. Ajang ini digelar 5-8 Agustus 2026 dan diikuti 276 atlet dari tujuh negara.

Ajang yang berada di bawah naungan federasi olahraga selam dunia, CMAS, itu mempertemukan atlet-atlet terbaik dari Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Jepang, China, dan Indonesia sebagai tuan rumah. Kejuaraan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi perkembangan olahraga hoki bawah air di kawasan Asia.

1. Kategori Pertandingan

Hoki Air ESPN

Beberapa kategori dipertandingkan dalam kompetisi tersebut. Kategori Elite Men diikuti Jepang, Singapura, Filipina, dan Indonesia, sedangkan Elite Women diikuti Singapura, Malaysia, serta Indonesia.

Sementara itu, kategori U-15 dan U-19 masing-masing diikuti delapan tim. Indonesia menurunkan dua klub pada kategori U-19, yakni Cucut Underwater Hockey dan Bhineka Stars, sedangkan kategori U-15 diwakili Searia serta Cucut Underwater Hockey.

Upacara pembukaan digelar pada Rabu 5 Agustus 2026 dengan dihadiri jajaran pengurus PB POSSI, President of CMAS Underwater Hockey Graham Henderson, perwakilan KONI Pusat, serta Kemenpora RI. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan kejuaraan internasional ini.

Ketua Umum PB POSSI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, berharap penyelenggaraan 2026 CMAS Asian Championship Underwater Hockey mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan olahraga hoki bawah air di Indonesia. 

"PB POSSI berkomitmen terus membina cabang olahraga tersebut agar mampu melahirkan prestasi di tingkat internasional," tulis keterangan resmi PB POSSI, dikutip Kamis (6/8/2026).

 

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