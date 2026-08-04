Perpaduan Unik Musik, Fesyen, dan Sepak Bola Lewat Kolaborasi Eksklusif J Balvin dan KidSuper

SEPAK Bola kini telah berstransformasi. Di balik gemuruh dukungan suporter, olahraga ini menjelma sebagai wadah kebudayaan yang meleburkan unsur musik, gaya busana, serta komunitas dari berbagai penjuru dunia.

Semangat inklusif inilah yang diusung oleh Jameson Irish Whiskey lewat kampanye global teranyar mereka yang bertajuk It’s What You Bring. Guna menghidupkan visi tersebut, Jameson mengajak serta musisi kenamaan asal Kolombia, J Balvin, serta desainer kreatif sekaligus pendiri label KidSuper, Colm Dillane.

Proyek kolaborasi yang resmi diperkenalkan di KidSuper Studios, Brooklyn, New York, ini didedikasikan sepenuhnya untuk merayakan kultur sepak bola yang bernyawa berkat dedikasi para penggemarnya.

Pandangan Jameson menegaskan bahwa energi utama sepak bola tidak hanya bersumber dari aksi para pemain di rumput hijau, melainkan dari atmosfer meriah yang dibangun suporter. Oleh sebab itu, kampanye ini merajut musik, fesyen, dan olahraga menjadi sebuah kesatuan harmonis yang saling melengkapi.

J Balvin kolaborasi dengan KidSuper

Sebagai bagian dari kolaborasi ini, diluncurkan pula koleksi kapsul eksklusif edisi terbatas bertajuk Bottled by KidSuper. Rangkaian produk yang sebelumnya sempat mencuri perhatian di ajang Paris Fashion Week pada Januari lalu ini mencakup delapan item bertema sepak bola, mulai dari tracksuit, jersey kustom, hingga topi trendi.

1. Sentuhan Kreativitas

Seluruh rancangan dalam koleksi tersebut memadukan warisan identitas Jameson yang telah berdiri lebih dari dua abad dengan estetika streetwear khas KidSuper. Inspirasi desainnya sendiri lahir dari nilai-nilai kebersamaan, kebebasan berekspresi, serta kecintaan mendalam Colm Dillane terhadap si kulit bundar sejak masa kecilnya.

“Sepak bola, seni, dan fesyen selalu tentang membangun sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Kolaborasi ini terasa sangat alami bagi saya,” ujar Dillane.

Senada dengan sang desainer, J Balvin mengungkapkan bahwa proyek ini memiliki makna personal yang mendalam karena menyatukan dua hal yang paling dicintainya di dunia. Perpaduan antara ritme musik dan dinamika olahraga menciptakan sebuah pengalaman kultural yang sangat berkesan baginya.

“Musik dan sepak bola selalu menjadi passion terbesar saya. It’s What You Bring adalah perayaan tentang koneksi dan semangat yang dibawa para penggemar,” kata Balvin.