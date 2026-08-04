Wakil Tanah Air Tambah 3 Medali di Hari Keempat 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026

Indonesia tambah 3 medali di hari keempat Indonesia Open 2026. (Foto: PBTI)

TAEKWONDO Indonesia menjaga tren positif di 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026. Pada hari keempat, Merah Putih menambah tiga medali, yakni satu perak dan dua perunggu dari nomor kyorugi.

Adrian Kaiser yang menyumbangkan medali perak di kelas -87kg putra. Sementara itu, medali perunggu diraih oleh Reininda Pirenaingtyas yang turun di kelas -62kg putri dan Arga Putra yang tampil di kelas- 68kg putra.

Wakil Indonesia berjaya Indonesia Open 2026. (Foto: PBTI)

Tampil di Tennis Indoor Senayan, Kaiser belum berhasil meredam kekuatan Vladislav Budin (Rusia) pada partai final, Selasa (4/8/2026) sore WIB. Pemuda 20 tahun ini harus menerima kekalahan dengan skor 0-2.

1. Bangga Raih Perak

Meski demikian, Kaiser bersyukur bisa meraih perak di event ini. Tampil di event Asia dan di depan supporter Indonesia menjadi momen spesial untuk-nya. Apalagi turnamen level G2 World Taekwondo ini juga merupakan salah satu ajang perburuan poin Olimpiade 2028 Los Angeles.

“Lawan memang jauh lebih kuat, tapi bisa tampil di final menjadi momen spesial banget bagi saya. Kami sudah menyiapkan diri berbulan-bulan untuk turun di Asian Taekwondo Indonesia Open Championships. Terus satu venue pada teriak, Indonesia.. Indonesia… dan itu jadi buat semangat saya,” kata Kaiser.

Kaiser mengaku raihan ini membuat dirinya kian optimistis untuk berlatih lebih keras. “Yang pasti sih pengen melangkah lebih jauh ya sampai ke Olimpiade, apalagi saya masih muda,” katanya.

Kaiser melaju ke final usai menumbangkan Vincent Hoermann (Jerman) di semifinal. Sebelumnya, ia mengalahkan rekan senegara Rhaditya Keola Namora di babak pertama dan Lakshay Vijayran (India) pada perempatfinal.

Kaiser melaju ke final usai menumbangkan Vincent Hoermann (Jerman) di semifinal. Sebelumnya, ia mengalahkan rekan senegara Rhaditya Keola Namora di babak pertama dan Lakshay Vijayran (India) pada perempat final.

2. Indonesia Kumpulkan 5 Emas

Hingga Selasa (4/8/2026), Indonesia telah mengumpulkan total 5 emas, 4 perak, 14 perunggu. Ada penyesuaian pada total perolehan medali di klasemen sementara dikarenakan panitia memutuskan untuk tidak menghitung perolehan medali di nomor yang diikuti kurang dari empat peserta.

Meski demikian, Indonesia masih menjaga status sebagai pimpinan klasemen sementara. Merah Putih berpotensi menambah medali mengingat Indonesia Open masih mempertandingkan beberapa kelas di hari terakhir, yaitu -53kg putri, -73kg putri, -54kg putra, -63kg putra.